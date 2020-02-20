صور.. صندوق تحيا مصر يطلق قوافل طبية فى محافظة أسيوط

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة فى محافظة أسيوط، لإجراء الكشف الطبى عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لمواطنى المحافظة، ليصل إجمالى عدد المحافظات التى تعمل بها المبادرة منذ إطلاقها فى فبراير 2019 إلى 18 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.



وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط اليوم أولى القوافل الطبية بالمحافظة، وشدد على أهمية تذليل كافة العقبات التى قد تعوق عمل المبادرة الرئاسية، مشيدا بدور صندوق تحيا مصر فى معاونة أجهزة الدولة لاسيما فى تنفيذ المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية، وكذا المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.



من جانبه قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن مستشفى الشرطة بأسيوط سوف تستقبل الحالات المحولة من القوافل لإجراء العمليات الجراحية، فى إطار مشاركة وزارة الداخلية فى المبادرة لافتا إلى أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة.



وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدنى.



فى ذات السياق يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية، لإجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية، على أربعة مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ كما تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبى.



ووفر الصندوق 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها فى المناطق التى من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون وذلك فى خمس محافظات هى: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.



وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118





صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية نور حياة في محافظة أسيوط (1)



صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية نور حياة في محافظة أسيوط (2)



صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية نور حياة في محافظة أسيوط (3)



صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية نور حياة في محافظة أسيوط (4)



صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية نور حياة في محافظة أسيوط (5)



صندوق تحيا مصر يطلق القوافل الطبية نور حياة في محافظة أسيوط (6)



