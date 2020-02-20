صور.. تخصيص 130 مليون جنيه لتطوير مستشفى المنيا الجامعى وتحسين الخدمة الصحية

المنيا- ماهر أبو نور

أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالدور الذي قام به نواب البرلمان في دعم وتعزيز القطاع الصحي بالمحافظة من خلال تخصيص مبلغ 130 مليون جنيه من البنك المركزي لتطوير مستشفى المنيا الجامعى، بهدف تحسين الخدمة الصحية المقدمة، ورفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري مع نواب البرلمان، بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، لحل ودراسة عدد من المشاكل ومناقشة عدة ملفات في القطاعات المختلفة.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع عددًا من القضايا التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات التنمية الصناعية، والطرق، الصرف الصحي، التصالح في مخالفات البناء.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تهتم بالمشكلات التي تواجه المواطنين، وتعمل على سرعة إيجاد حلول لتلك المشكلات، لإزالة كافة التحديات التي تواجه المواطن في المرحلة الراهنة، وذلك بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مؤكداً أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة من الوحدات المحلية وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق الإدارة العامة للمرور، لدراسة الطرق الكائنة بنطاق المحافظة وتحديد المناطق التي يكثر فيها الحوادث، وعرض الحلول المقترحة لتفادى تكرار هذه الحوادث والعمل على إنشاء مطبات صناعية لتفادي الحوادث.

وطالب المحافظ النواب، بضرورة حث المواطنين علي الأسرع في تقديم طلبات التقنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشددا علي إزالة أية معوقات تقابل اللجان الفنية ولجان المراجعة، لدفع قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، موضحًا إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء.

وناقش المحافظ مع النواب، ملف التنمية الصناعية، ووجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لحصر المصانع الكائنة بنطاق المنطقة الصناعية من حيث المصانع العاملة والمتوقفة وجميع المساحات المحددة لتلك المصانع، لإيجاد حلول للمشكلات وإزالة المعوقات أمام أصحاب المصانع، موكدا على انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المصانع غير المنتفعين بالمساحات المحددة لهم لإنشاء المصانع.

وبحث المحافظ مع النواب، المشكلات التي تواجه قطاع الصرف الصحي بالمحافظة، وأكد أن عام 2020 سيشهد افتتاح عددا من المشروعات القومية الكبرى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منها محطة صرف صحي المنيا بتكلفة 565 مليون جنيه ومحطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 ألف متر مكعب يومي بتكلفة 690 مليون جنيه، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي للغابة الشجرية بمنطقة غرب المنيا، موضحًا أن مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابعها يوميًا لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة.



اجتماع محافظ المنيا والنواب



اجتماع محافظ المنيا والنواب