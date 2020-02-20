صور.. برنامج لبناء قدرات الطلاب وورشة عمل عن جائزة التميز الحكومى بجامعة المنيا

المنيا - فريق المحافظات

استضاف مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، الدفعة الرابعة عشر ببرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات InnovEgypt ، الذي نظمه بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتبر البرنامج أحد أهم البرامج المتخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال الموجه لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك للطامحين ممن يرغبون في أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات في المستقبل من خلال إنشاء شركات خاصة بهم، أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبى، أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة من الكوادر المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين، وكذلك لتوعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات يُمكن الطلاب من توليد الأفكار المُبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمي التفاعلي.

وأوضح الدكتور عصام الدين فرحات، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تعليم وتدريب متميز في مجال الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه حضر البرنامج 79 متدرب من طلاب جامعة المنيا، وكذلك بعض الطلاب من أبناء محافظة المنيا بالجامعات الأخرى، وقد قدمت الجامعة كافة التسهيلات لإنجاح البرنامج من توفير قاعات تدريب مجهزة واستضافة للمتدربين.

وعلى جانب آخر، نظمت جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، ورشة عمل بمركز المؤتمرات بالجامعة، عن جائزة مصر للتميز الحكومي ألقاها المهندس عبد العظيم علي رزق ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفة ممثلي كليات وإدارات الجامعة؛ لتكوين جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يساهم بدوره في تحقيق التنمية، وأهداف التوجه الإصلاحي، الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصر، حيث تنظم المسابقة سنويا للتميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وخلال الورشة تم تدريب القائمين على العمل بملف الجائزة على معايير التميز المؤسسي، وأوضح المحاضر أن المشاركة فى الدورة الثانية 2020أصبح إجبارياً لكل الهيئات والمؤسسات الحكومية.

كما تناولت الورشة المعايير والخدمات المقدمة من الإدارة وعمليات الميكنة والحفظ، وكذلك تناول دليل المؤسسة الحكومية المتميزة وفئات الجائزة، ومعايير التقييم، وأقسام الجائزة، وكيفية التغلب على العقبات التى ظهرت خلال المشاركة الأولى.

وتسعى الجائزة لتطوير الجهاز الإداري والاستفادة من العنصر البشرى والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات والخدمات، وميكنة العمل تماشياً مع الإصلاح الإدارى للدولة وتشجيعاً على الابتكار وتحقيق منظومة التميز المؤسسي.

يُذكر أن جائزة التميز الحكومي تشمل على عدة جوائز منها جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة التميز الفردي، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع الفكري، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى، وأطلقت الجائزة لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ، تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وتُرسخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، وكذلك دعمًا للتنافسية المؤسسية.



برنامج بناء قدرات الطلاب



برنامج بناء قدرات الطلاب



برنامج بناء قدرات الطلاب



برنامج بناء قدرات الطلاب



برنامج بناء قدرات الطلاب



برنامج بناء قدرات الطلاب



وورشة عمل عن جائزة التميز الحكومى