صور .. احتفالية تخرج أول دفعة لكلية الطب جامعة بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، احتفالية حفل تخرج أول دفعة للطب البشرى بجامعة بورسعيد وذلك بحضور الدكتور سمش الدين رئيس جامعة بورسعيد والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب والدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته لتخرج أول دفعة لكلية الطب البشرى بجامعة بورسعيد، والتى تأتى تزامنا مع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مشيدا بجهود أطقم الأطباء ببورسعيد فى أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه .

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أن هؤلاء الشباب سيكونوا نماذج مشرفة لأوطانهم ، مؤكدا لهم ضرورة الإخلاص فى العمل وأداء واجبهم المهنى على أكمل وجه وانهم اصحاب رسالة تجاة المرضي

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، قد أصدر تعليمات لعمداء الكليات تقضى بحرمان الطلاب من دخول المحاضرات بملابس ممزقة وغير لائقة ولا تتناسب مع روح الالتزام والأخلاق الحميدة لطالب العلم، مؤكداً أن ما يحدث ظاهرة مجتمعية ونسعى من خلال الندوات وورش العمل ببث روح الالتزام والأخلاق الحميدة لدى الطلاب والطالبات بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية فى نفوسهم حفاظا على التقاليد الجامعية وهيبة الحرم الجامعى.

وأضاف رئيس جامعة بورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التعليمات صريحة لعمداء الكليات بالتصدى لمواجهة الملابس الممزقة والغير لائقة مع مراعاة تقديم كافة النصائح والتوجيهات قبل توقيع العقوبات الصارمة .

وفى سياق متصل أكد شاهين، أن فى حالة المظهر العام يتنافى تماما مع روح الالتزام تتدخل إدارة الجامعة بمنع كل من يحاول الإخلال بالتعليمات التى من شأنها مزيدا من الإلتزام والارتقاء داخل الحرم الجامعى، مضيفاً:" الظاهرة ليست بالحجم الكبير ولم تكن واضحة إلى حد ما نظرا لان طلابنا ملتزمون لدرجة الإحترام رغم ا ن الظاهرة فى الاول والآخر ظاهرة مجتمعية"

وكان الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد، قد تفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليتى الصيدلة والعلوم، حيث بدأ جولته بتفقد كلية الصيدلة وكان فى استقباله الدكتور عاطف عبد الباقى عميد الكلية والدكتور أمجد منصور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب واطمئن سيادته خلال تفقده لجان الفرقة الأولى والثانية لما يتبع من تعليمات بخصوص أعمال الامتحانات ووضعها فى مكان ظاهر لأبنائنا الطلاب وأيضا أعمال الكنترولات.