سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إزالة سواتر الإرهابيين وفتح الطرقات فى حلب لتسهيل عودة أهالى سوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 02:41 م
صور.. إزالة سواتر الإرهابيين وفتح الطرقات فى حلب لتسهيل عودة أهالى سوريا إزالة السواتر بطرق حلب الرئيسية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الورشات الفنية فى محافظة حلب بسوريا إزالة السواتر الترابية التى خلفتها التنظيمات الإرهابية فى الأحياء الغربية بحلب وفتح الطرقات والشوارع الرئيسية وترحيل الأنقاض والأتربة بهدف تسهيل عودة المواطنين لمنازلهم.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" التى رصدت أعمال فتح الطرق الممتدة من دوار قرطبة فى جمعية الزهراء باتجاه دوار الليرمون ومنه باتجاه طريق اعزاز، حيث أوضح مشرف الأعمال سليم بيطار من مديرية الخدمات المركزية بمجلس مدينة حلب أنه وفور تحرير الجيش العربى السورى لأحياء حلب الغربية بدأت الورشات الفنية فى مجلس المدينة وبمؤازرة من شركات محلية متطوعة بأعمال إزالة السواتر الترابية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع.

ولفت "بيطار" إلى فتح الطريق الممتد من شركة المياه فى حى الزهراء وصولا إلى دوار الليرمون والسماح بمرور الآليات والمواطنين عليه والاستمرار بالعمل على تنظيف الطريق الممتد من دوار الليرمون باتجاه مدينة اعزاز.

وفى حى جمعية الزهراء بين بسام بوادقجى رئيس شعبة النظافة فى مجلس مدينة حلب أن حملة النظافة فى الحى شملت ترحيل الأتربة والأنقاض وكنس الشوارع وتقليم الأشجار بهدف فتح الشوارع فى الحى الذى عانى من الخراب والدمار جراء الإرهاب.

وقرب دوار المالية بحى جمعية الزهراء تعمل وحدة من الهندسة فى الجيش العربى السورى على إزالة الألغام وبقايا القذائف الصاروخية لتمكين الآليات من العمل وترحيل الانقاض وفتح الشوارع، حيث أشار الضابط المسؤول فى الوحدة الموجودة فى المكان إلى أن الأعمال التى يقوم بها عناصر الوحدة تهدف إلى تأمين المنطقة من خلال نزع الألغام والعبوات الناسفة وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات لتأمين عودة الأهالى إلى الحي.

وعبر عدد من المواطنين عن فرحهم بتحقيق الانتصار على الإرهاب الذى تم بسواعد رجال الجيش العربى السورى منوهين بالأمن والأمان الذى تحقق للحى بعد عدة سنوات من الخوف جراء استهداف الإرهابيين للحى بالقذائف الصاروخية وقدموا الشكر للجهات المعنية بالمحافظة على سرعة الاستجابة بفتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتسهيل حركة المرور أمامهم للعودة إلى منازلهم.

ازالة السواتر
ازالة السواتر

 

إزالة مخلفات الإرهابيين
إزالة مخلفات الإرهابيين

 

أعمال سوريا لفتح طرق حلب
أعمال سوريا لفتح طرق حلب

 

أعمال لتعمير الطرق بعد الحرب مع الإرهابيين
أعمال لتعمير الطرق بعد الحرب مع الإرهابيين

 

بعض مخلفات التنظيمات الإرهابية
بعض مخلفات التنظيمات الإرهابية

 

تمهيد الطرق لعودة الأهالى
تمهيد الطرق لعودة الأهالى

 

فتح الطريق
فتح الطريق

 

 


سوريا

التنظيمات الإرهابية

سواتر

طرق حلب

تحرير سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: هجوم حاد على بلومبرج من منافسيه فى مناظرة الديمقراطيين.. عمدة مدينة بكوريا الجنوبية يحث السكان على عدم الخروج بسبب كورونا.. والقوات الأمريكية عرضت أسلحة بملايين الدولارات للتلف فى سوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 02:29 م

برلمانى روسى: سوريا لديها نظام دفاع جوى قوى

الخميس، 20 فبراير 2020 02:03 م

الأونروا تعلن عن انخفاض أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان

الخميس، 20 فبراير 2020 12:47 م

الليرة التركية تضعف مجددا مع دنو أنقرة من صدام عسكرى فى سوريا

الخميس، 20 فبراير 2020 10:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة