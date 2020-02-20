سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة أمريكية: حكومة المكسيك تبدأ التحقيق فى فساد الرئيس السابق بينيا نيتو

الخميس، 20 فبراير 2020 11:06 ص
صحيفة أمريكية: حكومة المكسيك تبدأ التحقيق فى فساد الرئيس السابق بينيا نيتو رئيس المكسيك السابق
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن قيام الحكومة المكسيكية ببدء تحقيق فى فساد حدث فى عهد الرئيس السابق إنريكى بينيا نيتو، وهو جزء من تحقيق أكبر عن تصرفات إيميليو لوزويا، الرئيس السابق لشركة النفط المكسيكية الوطنية  بيمكس.

 

ويواجه لوزويا اتهامات بتلقى 9 مليون دولار لتأمين عقود الشركة مع شركات صناعة الصلب فى الداخل والخارج، وذلك أثناء توليه منصب رئيسى فى حملة بينيا نيتو للرئاسة فى 2012 وأثناء توليه رئاسة شركة بيمكس. وتم القبض على لوزويا فى أسبانيا الأسبوع الماضى، وفى انتظار حكم قضائى لتسليمه.

 

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسئول بارز فى سلطة تنفيذ القانون بالمكسيك قوله إن مكتب المدعى العام لديه أدلة على أن فساد لوزويا يصل إلى أرفع مستوى، وأضاف أن تسلميه واعترافه سيكونا عنصريين سيحددان مع التحقيق المستمر ما إذا كان الرئيس السابق سيواجه اتهامات فى المستقبل.

 

 وكانت التحقيقات بشأن لوزويا قد بدأت فى 2017، لكن لم تصدر ضده اتهامات، وترك بينيا نيتو المنصب فى العام التالى. ولو تمت ملاحقة الرئيس السابق جنائيا، سيكون أول رئيس فى تاريخ المكسيك يواجه اتهامات جنائية تتعلق بالفساد.

 

 وكان محامى لوزويا قد صرح لمحطة تلفزيونية مكسيكة بأن موكه لا يتصرف من تلقاء نفسه.

 

  وكان بينيا نيتو الذى عمل رئيسا للمكسيك بين عامى 2012 و 2018، قد هزم الرئيس الحالى اندريا مانويل لوبيز أوبرادور فى انتخابات 2012. ورغم أن إدارته شهدت اتهامات بالفساد وضعف شعبيته، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إلا أن لوبير أوبرادور قال إنه لا يرغب فى مقاضاة سلفه ما لم يصوت الناخبون المكسيكيون فى استفتاء لمقاضاة الرؤساء الذين شغلوا المنصب فى التسعينيات.

 

 


رئيس المكسيك السابق

انريكى بينيا نيتو

تحقيقات فساد المكسيك

تحقيقات فساد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

وفاة اثنين من ركاب السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا الجمعة

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

حمو بيكا: "لم أدعِ المرض زى ما بتقولوا وبتاخدوا كل حاجة هزار فى الكومنتات"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة