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"صحة أسوان": تطعيم 102 % طفلاً خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الخميس، 20 فبراير 2020 09:38 ص
"صحة أسوان": تطعيم 102 % طفلاً خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال تطعيم - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أسفرت جهود مديرية الشئون الصحية بأسوان , خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال , عن تطعيم 257 ألفا و44 طفلاً بنسبة 101,9 % من إجمالي المستهدف البالغ 252 ألفاً و363 طفلاً على مستوى محافظة أسوان، لتصبح بذلك أسوان ثانى محافظة على مستوى الجمهورية بعد الدقهلية وصولاً للأطفال المستهدفين.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال أيام الحملة داخل مدينة ومركز أسوان بلغ 78004 طفلاً من إجمالى 74 ألفاً و916 طفلاً، وفى مركز دراو تم تطعيم 22 ألفاً و309 طفلاً من إجمالى 21 ألفا و502 طفلاً، وفى مركز كوم أمبو تم تطعيم 69 ألفا و722 طفلاً من إجمالى 68 ألفا و707 طفلاً، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 14 ألفاً و476 طفلاً من إجمالى 14 ألفا و770 طفلاً، وفى مركز إدفو تم تطعيم 72 ألفا و523 طفلاً من إجمالى 72 ألفا 468 طفلاً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم عقد اجتماع مسائى مع مسئولى ومشرفى الحملة القومية لمتابعة مستجدات ونتائج اليومين الأول والثانى, بحضور الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى، والدكتور أسماء نصر محمد، مسئول التطعيمات، وأحمد عاطف فتحى، مراقب التطعيمات.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة القومية، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، وتستمر الحملة القومية خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لمدة 4 أيام بالمجان.


الصحة

حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

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