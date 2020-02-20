شل: الطلب العالمى على الغاز المسال يتضاعف بحلول 2040

وكالات

قالت رويال داتش شل فى توقعاتها السنوية للسوق، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمى على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول 2040 مع استمرار اضطلاع الغاز بدور مهم فى منظومة الطاقة منخفضة الكربون.

نما الطلب العالمى على الغاز المسال 12.5 % إلى 359 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل آسيا هي المنطقة المهيمنة في العقود القادمة، مع توليد جنوب وجنوب شرق آسيا أكثر من نصف الزيادة فى الطلب، حسبما ذكر التقرير

كان خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شل مصر، قال لرويترز، إن شركته مازالت منفتحة على تلقى عروض الشراء لأصولها بالصحراء الغربية.

وكانت شل مصر قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح أصولها الحالية في الصحراء الغربية للبيع بغية التركيز على توسعة أعمالها في مشروعات الغاز بالمناطق البحرية.

ورفض قاسم الخوض في أي تفاصيل خاصة بأسماء الشركات التي تقدمت لشراء تلك الأصول حتى الآن أو الموعد المحدد لإغلاق الصفقة.

وأضاف قاسم أن شركته بدأت التنقيب "في منطقة غرب الدلتا حاليا ثم ستحفر في امتياز رشيد في البحر المتوسط.

"بالنسبة للمناطق البحرية الجديدة سنبدأ الشغل (العمل) فى المسح السيزمى لتلك المناطق وسيكون ذلك بنهاية العام الجارى أو مطلع 2021".