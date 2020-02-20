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فى إطار تدعيم الروابط بين البلدين..

سفير فرنسا فى مصر يفتتح فرعًا جديدًا للمعهد الفرنسى

الخميس، 20 فبراير 2020 04:40 م
سفير فرنسا فى مصر يفتتح فرعًا جديدًا للمعهد الفرنسى سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتيه
كتبت : إنجى مجدى

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يفتتح سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، اليوم الخميس، فرعاً جديداً للمعهد الفرنسي في مصر (IFE) وذلك بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب بيان صادر عن سفارة فرنسا في القاهرة، ياتى افتتاح الفرع الجديد للمعهد الفرنسي ليعكس الاهتمام الكبير الذي توليه فرنسا لتدعيم روابطها مع مصر وكذلك رغبتها في الاستجابة للطلب المتزايد في مصر علي تعلم اللغة الفرنسية، ويلبي هذا الافتتاح أيضاً رغبة فرنسا في التقارب على نحو أقوى مع جمهورها الذي هو في قلب العلاقة بين فرنسا ومصر.

وابتداءً من أول  مارس يبدا فرع الشيخ زايد التابع للمعهد الفرنسي دورات تعليم اللغة الفرنسية بكافة المستويات للكبار والصغار. وهذا الفرع الجديد الذي يُفتتح اليوم هو الفرع الرابع للمعهد الفرنسي في مصر بالقاهرة الكبرى، بعد أفرع المنيرة ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة.

ويتواجد المعهد الفرنسي متواجد أيضاً بالإسكندرية من خلال فرع له منذ 1967.


مصر

فرنسا

المعهد الفرنسى

اللغة الفرنسية

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