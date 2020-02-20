سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أمام الجنيه المصرى..

سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء

الخميس، 20 فبراير 2020 02:32 م
سعر الدولار يواصل انخفاضه بمقدار 4 قروش.. ويسجل 15.50 جنيه للشراء الدولار
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 19-2-2020، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، بانخفاض يتراوح ما بين 3 لـ 4 قروش في البنوك العاملة فى مصر، أبرزها المصرف المتحد، حيث سجل سعره 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع،  وكذلك انخفض في " البنك الأهلى المصرى، البنك التجارى الدولى cib "، حيث انخفض سعره في البنك الأهلى المصرى بمقدار 4 قروش ليصل لـ15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، فيما انخفض سعره في البنك التجارى الدولى cib بمقدار 4 قروش أيضا ليسجل 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 15.53جنيه للشراء مقابل 15.57 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

 15.63جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.51جنيه للشراء مقابل 15.55 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.61جنيه للبيع  مقابل 15.65 جنيه بانخفاض قدرة 4  قروش.

سعر الدولار بالمصرف المتحد

15.50 جنيه للشراء.

15.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.53 جنيه للشراء مقابل 15.57 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.63جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.52 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.55 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.62 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.65 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 15.53 جنيه للشراء مقابل 15.55 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 15.63جنيه للبيع مقابل 15.65 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.53 جنيه للشراء مقابل 15.55 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.63جنيه للبيع مقابل 15.65 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.55 جنيه للشراء مقابل 15.57 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.65 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.54جنيه للشراء مقابل 15.55 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

15.64جنيه للبيع مقابل 15.65 جنيه بانخفاض قدرة قرش واحد.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 15.56جنيه للشراء.

15.66جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

 15.67 جنيه للبيع.

 

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة