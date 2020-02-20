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سعد الحريرى يصل أبو ظبى في مستهل زيارة تستمر ليومين

الخميس، 20 فبراير 2020 06:13 م
سعد الحريرى يصل أبو ظبى في مستهل زيارة تستمر ليومين سعد الحريرى
كتبت ريهام عبد الله

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وصل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، إلى أبو ظبى بالإمارات اليوم الخميس، في زيارة تستمر ليومين، ومن المقرر أن يلتقى خلالها مسئولين إماراتيين.

وقال الحساب الرسمي لسعد الحريرى عبر تويتر :وصل الرئيس سعد الحريري يرافقه الوزير السابق غطاس خوري إلى أبوظبي اليوم، وكان في استقباله على المطار الوزير الإماراتي محمد خليفة المبارك والسفير اللبناني في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومان يلتقي خلالها الرئيس الحريري مسؤولين اماراتيين".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى، قد قال إن نصف الدين العام اللبنانى سببه أزمة قطاع الكهرباء الذى كبد خزينة الدولة قرابة 50 مليار دولار معظمها فى السنوات الـ 15 الأخيرة، وأكد الحريرى، فى تصريحات للصحفيين، وخلال اجتماع للمكتبين السياسى والتنفيذى لتيار المستقبل وكتلته النيابية، أن كافة التصرفات التى تعمل على إظهار لبنان منصة للسياسات الإيرانية فى المنطقة، أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلاد خصوصا عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار "النأى بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.

وشدد على أن تيار المستقبل لا يتنصل من المسئوليات عن الأزمات التى يشهدها لبنان، لافتا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وما يشهده القطاع المصرفى والهجوم الذى يتعرض له حاكم مصرف لبنان المركزي، يعكس مشكلة كبيرة فى لبنان وأوجاع يتعرض لها المواطنون اللبنانيون.

وأعرب الحريرى عن امتعاضه لما يتعرض له القطاع المصرفى اللبنانى من هجوم من جانب عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن المصارف هى التى وفرت القروض اللازمة لتوسيع عمل القطاع الخاص من مؤسسات وشركات بقيمة 55 مليار دولار، الأمر الذى تنتفى معه مقولة أن الاقتصاد اللبنانى هو اقتصاد ريعى بالكامل.

وأضاف: "من قدم الأموال لمشروعات الإسكان التى استفاد منها المواطن اللبناني، أليس مصرف لبنان المركزي؟.. أنا لا أدافع عن البنوك ولكن فى المقابل يجب أن نعرف حقيقة الأمور لكى نشخص مشكلة البلاد ونستطيع معالجتها، فتحميل البنوك ومصرف لبنان المركزى المسئولية لن ينهى الأزمة".

 


سعد الحريرى

رئيس وزراء لبنان السابق

تويتر

الامارات

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