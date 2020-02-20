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سرطان الثدى ما بين الأسباب والأعراض.. تعرف عليها

الخميس، 20 فبراير 2020 03:00 ص
سرطان الثدى ما بين الأسباب والأعراض.. تعرف عليها سرطان الثدي
فاطمة ياسر

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ظهور كتلة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط تعد من الأمور المرعبة التي يتعرض لها البعض، فهي علامة من أعراض الإصابة بسرطان الثدي،  هذا المرض يعد من أكثر أنواع السرطان انتشارا،  والسبب الرئيسي للوفاة في حالة عدم اكتشافه مبكرا.

ما هو سرطان الثدي
 

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "health line"، بعض الأعراض والأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بمرض سرطان الثدي، موكدا أن سرطان الثدي هو تعرض الثدي إلي تكاثر في الخلايا المتواجدة داخله، وتكون بأشكال غير طبيعي ويبدأ ظهور كتل في الثدي.

أنواع سرطان الثدي
 

وهناك العديد من أنواع سرطان الثدي، فتتعرض بعض النساء للإصابة بسرطان الثدي في القنوات الناقلة للحليب،  وفي الثدي نفسه،  والفرق بينهم التالي:

-سرطان الثدي  في القنوات الناقلة للحليب يتسبب في  النمو الغير طبيعي للخلايا في هذه القنوات وهذا النوع هو أكثر شيوعا.

-سرطان الثدي نفسه، هو ظهور خلايا غير طبيعية في أنسجة الثدي.

أعراض سرطان الثدي
 

وقدم التقرير العديد من أعراض سرطان الثدي، والتي تساعد بشكل كبير في التعرف علي حقيقة المرض، ومنها:

-زيادة سمك الأنسجة الموجودة في الثدي.

-ظهور كتلة في الثدي أو تحت الإبط.

-الشعور بألم تحت الإبط أو في الثدي.

-تعرض الثدي للاحمرار.

-التعرض للإصابة بالطفح الجلدي وخاصة  حول الحلمة .

-التعرض لنزول بعد الإفرازات  وبعدها تكون مدمة من حلمة الثدي.

-تعرض الحلمة للتغير في الشكل.

-يتعرض الثدي للتغيرات في الشكل والملمس.

مضاعفات سرطان الثدي
 

وأضف التقرير، أن سرطان الثدي في حالة إهمال علاجه، يتسبب في انتشار هذا المرض إلي باقي أعضاء الجسم، وهذا الأمر يعد من أشهر المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي.

أسباب الإصابة بسرطان الثدي
 

هناك العديد من العوامل، والأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، والتي يجب التعرف عليها، ومنها:

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن التقدم في العمر تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان الثدي.

-التاريخ العائلي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي.

-التعرض لكثافة أنسجة الثدي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.

-الإكثار من تناول الأدوية الهرمونية تزيد من فرص الإصابة.

-الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن  تعد من أبرز الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي.

-الإكثار من تناول الحلويات والسكريات تعد من أبرز الأسباب.


سرطان الثدي

اعراض سرطان الثدي

اسباب سرطان الثدي

مضاعفات سرطان الثدي

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