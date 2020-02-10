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علامات مشهورة فى النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:00 ص
علامات مشهورة فى النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى سرطان الثدى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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سرطان الثدى من أبرز أنواع الأمراض السرطانية المنتشرة وخصوصا بين السيدات، حيث تظهر كتلة في الثدى تختلف عن الأنسجة المحيطة به، كما يحدث تغيرا في حجم الثدى وشكله واحمرار جلد الثدى وجفافه، لا يوجد سبب محدد للإصابة بسرطان الثدى ولكن هناك بعض النساء هن الأكثر عرضا لسرطان الثدى حسب ما ذكره موقع cancercenter

نساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى
 

1:اذا كانت إحدى السيدات في العائلة مصابة بسرطان الثدى ينتقل ذلك للأبناء.

2:كبار السن أكثر عرضا للإصابة بسرطان الثدى وخصوصا التي تزيد أعمارهن عن 60 عاما.

3:مريضات السنة أكثر عرضا للإصابة بسرطان الثدى ، حيث ترتفع مستويات هرمون الاستروجين وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

4:عدم إنجاب أطفال يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى ، حيث اثبتت الدراسات والأبحاث أن الرضاعة الطبيعية تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات.

5:الكثافة العالية للثدى، النساء اللاتى لديهن أنسجة دهنية أقل وانسجة ليفية أكثر هن الأكثر عرضا للإصابة بسرطان الثدى من النساء اللتى لديهن ثدى أقل كثافة.

6:تغيرات الثدى قد تؤدى بعض حالات سرطان الثدى الحميدة إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدى.

7:النساء اللاتى يبدأن الحيض في سن مبكر قبل 12 سنة لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدى.

8: انقطاع الطمث مبكرا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، فقد تكون الزيادة في المخاطر ناتجة عن التعرض الطويل لعمر هرمونات الاستروجين والبروجستيرن.

9:نمط الحياة واهمال ممارسة التمارين الرياضية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

10:النساء اللاتى تستخدم حبوب منع الحمل عن طريق الفم لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

11:استخدام العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى عند السيدات.

12:التدخين من أبرز العادات السيئة التي تؤثر على صحة المرأة وتزيد من خطر إصابته بالسرطان.

13: التعرض للأشعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

 

 

 

 


سرطان الثدى

الثدى

السرطان

أمراض سرطانية

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