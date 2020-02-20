سؤال محرج جداً لـ"بوتن" بالطريق العام من سيدة

وكالات

فى موقف بدا محرجاً للغاية ودون سابق إنذار، بادرت إحدى نساء مدينة سان بطرسبرج بتوجيه عدد من الأسئلة المحرجة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتن.

وجرت هذا الواقعة الطريفة، أمس الأربعاء، عندما كان "بوتن" فى زيارة للمدينة التى تبعد 700 كيلومتر عن العاصمة موسكو، لتخليد الذكرى العشرين على رحيل "مرشده السياسي"، وعمدة بطرسبرج السابق أناتولى سوبشاك.

وبعد أن وضع "بوتن" إكليلاً من الزهور على قبر "سوبشاك" بحسب "سكاى نيوز عربية"، تجمهر حوله عدد من المواطنين؛ بغية التقاط صور تذكارية له بهواتفهم الذكية، وفجأة تقدمت منه سيدة تبدو فى الأربعينات من العمر، وبادرته بالسؤال المحرج: "هل ممكن أن تعيش براتب قدره 10800 روبل (الدولار يساوى نحو 64 روبل)؟

وردّ عليها "بوتن" قائلا: "أعتقد أنه أمر صعب للغاية"، لتكمل السيدة حديثها: "أظن أن مرتبك الشهرى على الأرجح 800 ألف روبل (نحو 13 ألف دولار)".

فأجاب الرئيس الروسي: "أتصور ذلك، ولكن هناك فى البلاد من يحصل على أجر أعلى مني".

وهنا استطردت المرأة بالكلام: "عندما أذهب إلى البقال أدفع ما لا يقل عن ألف روبل، كما أن الفواتير الشهرية لا تقل عن 4 آلاف".

وقالت المرأة إنها تدرس الحسابات، وتعيش على إعانات العجز، واستمرت فى الحديث عن التكاليف اليومية للحياة، فيما بدا أنها تشك فى معرفة الرئيس بالأرقام الحقيقية للحياة، بينما قال "بوتن": "بالطبع أنت على حق، لا يزال لدينا الكثير من المشكلات الاجتماعية التى يتعين على الحكومة حلها".

فقالت: "لماذا لا تحلها إذن؟"، سألت تلك المرأة باستغراب، فكان الجواب: "نحن نعمل على حلها".

وفى نهاية ذلك الحديث "غير المريح" طلبت المرأة التقاط صورة تذكارية مع "بوتين"، الذى رحّب بذلك على الفور.