روسيا تسلم مساعدات إنسانية إلى ناميبيا بسبب تضررها من الجفاف

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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، أن الحكومة الروسية اتخذت قرارا بتسليم ناميبيا مساعدات إنسانية للمناطق الأكثر تضرراً من الجفاف.

وقالت ماتفيينكو، في تصريح اليوم الخميس ، خلال اجتماع مع رئيس وزراء الجمهورية الناميبية، حسبما أفادت وكالة أنباء" سبوتنيك":" "لقد تعرض الشعب الناميبي لاختبار صعب وآثار الكارثة واضحة في كل مكان، لا سيما شرائح السكان الأكثر ضعفا، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، الذين يحتاجون إلى الغذاء بشكل خاص".

وأضافت :" استجابةً لنداء القيادة الناميبية، قررت الحكومة الروسية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الناميبي"، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجانب الناميبي 300 طن من الزيوت النباتية و50 طنًا من حبوب الأرز و 100 طن من الأسماك المعلبة عبر وزارة الطوارئ الروسية.

يُذكر أن وفدا من مجلس الفيدرالية الروسي، برئاسة فالنتينا ماتفيينكو، يقوم بزيارة رسمية إلى ناميبيا في الفترة 19 - 22 من فبراير الجاري.

ومن جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس نجاح عملية إطلاق قمر صناعي عسكري جديد إلى الفضاء.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه في صباح اليوم وفي تمام الساعة 11:24 دقيقة، أُطلق من قاعدة (بليسيتسك) الفضائية العسكرية الروسية في أرخانجيلسك صاروخ من نوع (Soyuz-2-a1)، حاملًا على متنه قمرًا صناعيًا من نوع (Meridian-M)، حيث أشرف على عملية الإطلاق خبراء من الوزارة والمركز الروسي لمراقبة المركبات الفضائية.

من جهته.. قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية: "إن الصاروخ وصل إلى المدار الفضائي المطلوب، وانفصلت عنه وحدة التسريع المسؤولة عن إيصال القمر الصناعي لمداره المحدد، حيث ستضعه الوحدة في المدار خلال بضع ساعات".

وينتمي القمر الذي أُطلق اليوم لمنظمومة أقمار (Meridian-M) من الجيل الثاني المخصصة للاتصالات والاستشعار عن بعد، والتي صممت لتحل محل أقمار (البرق - قوس قزح) التي تعمل لصالح وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن تعمل هذه الأقمار في مدارات الأرض لـ 7 سنوات.