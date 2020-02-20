روبوتات بأذرع مرنة تساعد فى العلميات الجراحية الرئيسية.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

أعلنت هيئة الصحة البريطانية NHS عن استخدام الروبوتات ذات الأذرع المرنة والتى تجرى تجربتها الآن على المرضى، فى العمليات الجراحية، معتبرة أنها "قفزة للأمام" حيث ستقدم المزيد من العمليات الجراحية الرئيسية، وتعد المملكة المتحدة هي الأولى في أوروبا التي تستخدم الروبوت، الذي يطلق عليه Versius، بعد أن أجرى بالفعل 30 عملية في مدينة إدنبرة خلال 5 أشهر.

يحتوي الروبوت الذى يطلق عليه اسم "Versius" على 3 أذرع تتحرك كإنسان، ويقوم الطبيب بالتحكم به باستخدام جهاز تحكم عن بعد موصول بشاشة، ويمكن إضافة المزيد من الأذرع لها، كما تحتوي على "معصمين" للدوران، وهذا يعني أنه يمكن للأطباء العمل لفترة أطول بأقل تعب، حيث يمكن تشغيل الروبوت جالسًا.

ويقوم الطبيب بارتداء نظارات ثلاثية الأبعاد أثناء النظر إلى شاشة متصلة للحصول على رؤية ثلاثية الأبعاد لما يعملون عليه.



الربوت الجديد

وفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل"، يتم استخدام الأداة لتنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات الحساسة عبر جراحة الثقب مثل إصلاح الفتق، كما يمكن استخدامه أيضًا لمرضى سرطان الأمعاء الخطير.

جراحة الثقب لها عدد من الفوائد، مثل انخفاض خطر الشعور بالألم مقارنة بالجراحة المفتوحة، كما يمكن للمرضى العودة إلى المنزل بشكل أسرع، الأمر أقل شدة بالنسبة للأطباء من الوقوف على المريض أثناء العمل ، وهو أمر يتطلب جهداً بدنياً، وهذا التطور التكنولوجى قد يقلل من الحاجة إلى طبيب إضافي واحد أثناء العمليات، مما يؤدي إلى توفير المزيد من الأطباء للقيام بالرعاية في مكان آخر.



يشارك الربوت فى العلميات الكبرى

وقال استشاري جراحة القولون والمستقيم في NHS: "تعد الروبوتات قفزة إلى الأمام بدقة جراحية مما يعني أن المرضى يتعافون بشكل أسرع وفي النهاية يصبحون في المنزل في أسرع وقت، وهذا أفضل للمرضى وأفضل بالفعل بالنسبة لنا، ومن المقرر أن تلعب الأنظمة الآلية المبتكرة مثل Versius دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الجراحية الرائدة في جميع أنحاء NHS.

تكمن المساعدة الروبوتية في قلب التقنيات الجراحية المستقبلية، ولديها إمكانات كبيرة لتمكين المزيد من المرضى من الاستفادة من جراحة "ثقب المفتاح" مع أوقات تعافي أسرع.

ومع ذلك ، هناك خطر من قيام NHS بالتقدم في مجال الروبوتات دون خطة واضحة لضمان التدريب الجيد للفرق السريرية المكلفة باستخدامها.



الربوت أثناء العلم

ويعد الروبوت Versius أول روبوت بريطاني الصنع في هيئة الصحة البريطانية NHS ، بعد أن تم طرح نظام دافنشي الجراحي الأمريكي الصنع في أكثر من 70 مستشفى بريطانى منذ عام 2001.

على عكس دا فينشي، الذي يبلغ طوله حوالي 6 أقدام أي 1.80 سم وعرضه 6 أطنان ويزن ثلاثة أرباع الطن ، فإن Versius يبلغ 60 سم × 2 قدم تقريبًا وحوالي ثلث وزن الأول.