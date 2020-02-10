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الإثنين، 10 فبراير 2020 04:02 م
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شاهد.. روبوت جديد يسحب الدم ويرى تحت الجلد وأكثر دقة من البشر

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 م
شاهد.. روبوت جديد يسحب الدم ويرى تحت الجلد وأكثر دقة من البشر الروبوت أثناء أخذ العينة
كتب محمد عبد المجيد

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طور باحثون من مستشفى روتجرز الأمريكى، روبوتاً يمكنه إجراء عملية سحب الدم، بل ويمكنه أن يرى تحت الجلد ويقوم بمهمة سحب الدم بشكل أفضل من البشر، ما يساعد على تقليل المشكلات مثل الالتهابات والتخثر عند محاولة بدء العلاج عن طريق الوريد، ويمكن للروبوت استخدام الموجات فوق الصوتية المدمجة لتوجيه الحقنة إلى الوريد المناسب، ويشتمل نظام الروبوت على وحدة لمعالجة العينات، ومحلل للدم يعتمد على أجهزة الطرد المركزى.
 
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أكد الباحثون أنه بفضل سهولة الوصول إلى الأوردة، يمكن للجهاز سحب الدم بنجاح بنسبة 97 %، فى حين أظهرت الإحصائيات بأن ما بين 27 و60 % من محاولات الأطباء فى سحب الدم قد تفشل لدى المرضى الذين لا يملكون أوردة مرئية، بحسب موقع " worldscientific".
 
وقال رئيس الباحثين كوبر جوش ليبهايمر، "يمكن لهذا الجهاز أن يساعد الأطباء فى الحصول على عينات دم بسرعة وأمان، مما يمنع المضاعفات والآلام غير الضرورية التى قد تنجم عن محاولات إدخال الحقنة المتكررة".
 
ولا يزال الروبوت الجديد، مجرد نموذج أولى ينوى الباحثون تطويره لتصبح نسبة نجاحه فى سحب وتحليل الدم 100%. كما ينوى الباحثون إجراء المزيد من الإضافات على الروبوت ليتم استخدامه فى سيارات الإسعاف وغرف الطوارئ لإجراء عمليات مثل القسطرة، وغسيل الكلى، وفق ما ورد فى موقع إن غادجيتس الإلكتروني.
 

امريكا

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مستشفى امريكيه

سحب الدم

تحليل الدم

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