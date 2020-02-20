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رئيس وزراء السودان يتعهد بتسهيل عمل المنظمات الانسانية

الخميس، 20 فبراير 2020 04:18 م
رئيس وزراء السودان يتعهد بتسهيل عمل المنظمات الانسانية عبدالله حمدوك
ا ش ا

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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات العاملة في مجال العون الانساني، حتى يتسنى لها القيام بمهامها على النحو المطلوب.
وأشاد حمدوك بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمر في السودان، وذلك لدى لقائه اليوم الخميس بمكتبه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة باتريشا دانزى المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لإفريقيا، وفي حضور وزير الدولة بالخارجية السودانية الدكتور عمر قمر الدين.
وقال قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول أوجه التعاون بين السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال العدلي والإنساني.
من جانبها، أعربت باتريشا دانزي عن سعادتها بإتاحة حكومة السودان مساحة أكبر للعمل الإنساني مما يسهم في تقديم أكبر قدر من المساعدات وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مؤكدة حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدات لضحايا النزاعات بشكل مرض.

عبدالله حمدوك

مجال العون الانساني

السودان

الصليب الاحمر

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