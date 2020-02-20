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رئيس مدينة شرم الشيخ: سباقات الهجن انتعاش سياحى جديد للمنطقة

الخميس، 20 فبراير 2020 03:15 م
رئيس مدينة شرم الشيخ: سباقات الهجن انتعاش سياحى جديد للمنطقة سباقات الهجن
شرم الشيخ : محمد حسين - فايزه مرسال

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قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إن فعاليات سباقات الهجن التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ شهريا، أضافت للمدينة رافد سياحى جديد، وانتعشت حركة الاستفادة من مقومات صحراوية فريدة من نوعها تتميز بها شرم الشيخ.

وأوضح، أن الدولة وفرت كل الامكانيات لنجاح السباقات بصورة تليق بمصر، حيث مضمار مجهز بمواصفات عالمية، ومرافق كاملة، وتجهيزات تتجدد على أعلى المستويات مع كل فعالية، وتذليل كل العقبات امام المشتركين بكل فئاتهم، والإشراف والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة حتى اكتمال النجاح لكل سباق ثم البدء فى التحضير للسباق التالى له.

وتنطلق غدا الجمعة على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق أن 1030 مطية، وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت وفى انتظار انطلاقة الأشواط رسميا وعددها 30 شوطا، مقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح الجمعة وتنتهى ظهر الأحد.

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ اجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإليكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل المقبل بسباق هجن ختامى، تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.

 

 


شرم الشيخ

سباقات الهجن

سيناء

اتحاد الهجن الاماراتى

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