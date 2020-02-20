رئيس حى السيدة: متعهدو القمامة عرضوا رشوتى بـ30ألف جنيه شهريا للتغاضى عنهم

كتب سيد الخلفاوى

قال الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، إن المتهمين الذين تم ضبطهم من هيئة الرقابة الإدارية – مقاول توريد عمال ومتعهد جمع سكنى - خلال محاولة عرض رشوة عليه، عرضوا 30 ألف جنيه شهريا عليه، بما يعادل 360 ألف جنيه سنويا، مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر ضدهم وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليهم والتى تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية كاملة دون فسخ التعاقد، مشيرا إلى أنه فسخ التعاقد مع هؤلاء المتعهدين .

وأضاف مهران، لـ"اليوم السابع، أن هؤلاء المتعهدين كانوا ملتزمين بجمع القمامة من الجمع السكنى الذى يشكل 120 الف عقار وايضا جمع قمامة المحلات التجارية ثم نقلها الى المقلب العمومى بالبساتين بمعداتهم وعمالهم وعندما توليت منصب رئاسة حى السيدة زينب كان اول قرار لى بعد تولى مهام منصبى بنقل مكان المناولة وهو مكان لتجميع القمامة كان ملاصق لمسجد السيدة زينب ، مشيرا انه فؤجى بعدد ثلاث احياء اخرى تلقى بمخالفاتها داخل حى السيدة زينب بدلا من المقلب العمومى بالبساتين الا اننى فؤجت بعرض رشوه لكى لا يتم تحرير محاضر لمتعهدى القمامة والتغاضى عن مخالفاتهم وعدم نقل منطقه المناولة .

وأوضح رئيس الحى أن كل وحده سكنية وفقا للعقد يحصل منها اربعة جنيهات لصالح المتعهد لنقل المخلفات إلا أن المتعهد يأخذ اموالا مقابل عدم نقل المخلفات والمواطنين يلقون المخلفات فى الشوارع والحى يستخدم معدات الدولة من سيارات وبنزين وموظفين واصبحنا نعمل لحساب المتعهدين الذين يتركون المخلفات وعدم جمعها واصبح المتعهد يحصل اموالا فقط دون اى جهد بدلا من أن يدفع مقابل للدولة لأن القمامة كنز يدخل فى صناعات كثيرة ويتم إعادة تدويرها مره أخرى.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت مدير فرع النظافة لحى الزيتون التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وآخر يعمل متعهد توريد عماله لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدي الجمع السكنى بنطاق الحى، وذلك مقابل عدم قيام الأول بتحرير محاضر ضده وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليه والتي تمكنه من صرف مستحقاته المالية كاملة دون فسخ التعاقد، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.