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رئيس العراق يبحث مع فريق أممى تأسيس محكمة دولية خاصة بمحاسبة داعش

الخميس، 20 فبراير 2020 06:34 م
رئيس العراق يبحث مع فريق أممى تأسيس محكمة دولية خاصة بمحاسبة داعش مفتى داعش
كتب كامل كامل

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بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع فريق أممي جهود تأسيس محكمة دولية خاصة بمحاسبة داعش.

وذكر المكتب الأعلامي لرئيس الجمهورية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث مع رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة كريم خان خلال لقاء له في قصر السلام ببغداد جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها".

وأضاف البيان أنه "تمّ التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقى، اليوم الخميس، القضاء على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى غارات جوية بشمال وادى الخزيمى فى محافظة الأنبار الواقعة غربى البلاد، وذكرت خلية الإعلام الأمني ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن القوات الأمنية عثرت على جثة أحد الإرهابيين أثناء عملية تفتيش واسعة النطاق شنتها في المناطق التي نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية خلال اليومين الماضيين في محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا عندما عُثر على جثته في غرب البلاد.

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت أيضا - أثناء عملية التفتيش - على بندقية "إم 16" ومخزن للأسلحة، وقامت القوات الأمنية بتفكيك الحزام الناسف من على الإرهابي وتسليم جثته إلى استخبارات القيادة العراقية.

 

 


داعش

محاسبة العناصر الإرهابية

تنظيم داعش

العناصر الارهابية

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