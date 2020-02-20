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جامعة أسوان تعلن عن جوائز مادية قيمة للأبحاث الفائزة بمؤتمر شباب الباحثين

الخميس، 20 فبراير 2020 04:07 م
جامعة أسوان تعلن عن جوائز مادية قيمة للأبحاث الفائزة بمؤتمر شباب الباحثين الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن

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قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية إنه تشجيعا للبحث العلمى واهتمام الدولة بالمؤسسات التعليمية والبحثية لما يقدمه البحث العلمى من تقدم الشعوب والعمل على تحقيق الرفاهية المنشودة للإنسانية تنظم جامعة أسوان مؤتمر شباب الباحثين تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واشراف الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث أن قطاع الدراسات العليا بالجامعة يعمل على تحقيق المعادلة الصعبة وهى ربط الأبحاث والباحثين بمتطلبات العصر والعمل تشجيع طلاب الدراسات العليا من الباحثين ماجستير ودكتوراه وذلك لعمل أبحاث علمية عالية الجودة تخدم المجتمع وتنمية البيئة المحيطة والتفاعل مع المشكلات المعاصرة مع إيجاد حلول علمية من خلال البحث الأكاديمى لكون جامعة أسوان بيت الخبرة أنه يهدف المؤتمر الى زيادة التعاون البحثى بين مختلف كليات الجامعة وبين طلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ويستقبل المؤتمر أبحاث طلاب جامعة أسوان وشباب الباحثين أيضا من الجامعات الأخرى.

ويقوم بالتحكيم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية المتخصصة بالجامعة ويقدم جوائز مالية قيمية لأفضل ثلاثة أبحاث فائزين ويقبل المؤتمر الابحاث العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه المسجلين بجامعة اسوان وسيتم الاوراق البحثية المقبولة كأحد متطلبات التخرج لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة اسوان ويتم بدء التسجيل فى المؤتمر من تاريخ 15فبراير الجارى 2020 حتى 3مارس القادم.

 

 


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