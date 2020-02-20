تعليم القليوبية تمنع الأغانى غير اللائقة أخلاقيًا بالمدارس

القليوبية نيفين طه

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تلقى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغانٍ غير لائقة أخلاقيًا داخل المدارس أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكل أنواعها.

وأشار "عجلان" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تعميم ذلك المنشور على جميع إدارات التعليم بالقليوبية والتي يصل عددها الى 12 إدارة، مشيرًا إلى أنه يتم اختيار الأغاني الوطنية والهادفة بدقة عالية وتتم إذاعتها خلال الطابور الصباحى لحث الطلاب على حب الوطن والانتماء له، مضيفًا أنه قبل أي مسابقة أو احتفال تتم مراجعة جميع الفقرات التي تقدم خلال الاحتفالية وكذلك الأغاني المناسبة ويتم اختيارها بدقه بالغة حفاظًا على الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية تشن حملات توعية وندوات على مستوى جميع الإدارة يشرف عليها الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بكل مدرسة، وذلك لبحث الأخلاق الكريمة بين الطلاب ونبذ التنمر واحترام الآخرين وتقبلهم، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف ويتم عمل ندوات دينية بالمدارس لحث الطلاب على القيم الدينية ونبذ العنف.

وشدد "عجلان"، على أن جميع المدارس بمحافظة القليوبية لم تشهد خلال نداوتها واحتفالاتها أي خروج عن ذلك، ففي كل مناسبة يتم إعدادها على وجه دقيق دون الخروج عن الذوق العام وعن رسالة التعليم الموجه للطلاب، بل نسعى جاهدين فى تذليل أى عقبات لطالب بجانب أنه يتم عقد اجتماع شهري لجميع الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين بالمدارس لوضع خطة يكون هدفها تعديل سلوك الطلاب وحثهم على العلم والتحلي بالأخلاق الكريمة بجانب الاهتمام بتنمية مواهبهم الغنائية والثقافية والفنية وإبرازها وتشجيعهم، بجانب مشاركتهم في مسابقات تعليمية على مستوى المدارس.