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"تضامن دمياط" تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 06:02 م
"تضامن دمياط" تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم.. صور تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم
دمياط عبده عبد البارى

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نجح شباب ومتطوعو جمعية خير دمياط التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، فى انتشال خمس حالات من المشردين من شوارع المحافظة، وقد تم الوصول إلى ذوى ثلاثة من المشردين فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط، وتم تسليمهم إلى ذويهم، وقد اتضح أنهم قد فقدوا من ذويهم منذ فترات طويلة وقد بحثوا عنهم كثيرا ولكن دون جدوى ولا يعلمون كيف وصلوا إلى محافظة دمياط.

 

وأبدى ذوو الحالات الشكر لجمعية خير دمياط ولوزارة التضامن الاجتماعى على مجهوداتهم فى رعاية ذويهم، بعد فقدان الامل فى نجاتهم ورجوعهم.

 

وقالت منى سراج رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الخط الساخن استقبل أكثر من 30 بلاغا خلال الأسبوع ولكن الكثير من الحالات قد رفضت التوجه للدار خوفا من المجهول بالنسبة لهم وهؤلاء قد تقرر المرور علليهم مرات اخرى لإقناعهم بالسكن فى الدار او انهم لديهم بيت ويمتهنون التسول.

 

يذكر أن جمعية خير دمياط هى جمعية ناشطة فى العمل الخيرى فى دمياط منذ 2010 وتعمل تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط.

 

وقد قامت ببناء دار الملك لرعاية المشردين كبار السن فى خلال 6 أشهر والجمعية تعتمد بشكل كامل على التبرعات من اهل الخير داخل المحافظة.

 

وكان دشنت إدارة الدفاع الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى برئاسة أميرة مؤمن، مدير عام الإدارة وبإشراف حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، بشراكة مع جمعية دمياط لإنقاذ المشردين من كبار السن على مستوى محافظة دمياط بكافة مدنها وقراها.

 

وانطلقت الحملة من مدينة عزبة البرج لورود أكثر من بلاغ بوجود مشردين من كبار السن بالمدينة، حيث باشر الفريق المشترك من فريق التدخل السريع المحلى وشباب خير دمياط جهوده فى تقديم الدعم والرعاية العاجلة للحالات.

 

تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (2)
تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (2)

 

تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (3)
تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (3)

 

تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (4)
تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (4)

 

تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (5)
تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (5)

 

تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (1)
تضامن دمياط تنتشل 5 حالات من فاقدى الأهلية لرعايتهم (1)

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التضامن الاجتماعي

رعايه المشردين

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