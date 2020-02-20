ترامب ينوى تعيين السفير الأمريكى بألمانيا قائما بأعمال مدير المخابرات

وكالات الأنباء

يتجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى تعيين سفير واشنطن لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، فى منصب قائم بأعمال مدير المخابرات المركزية الأمريكية ، ونقلت "سي أن أن" الأمريكية الخبر عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين".

ويأتي اختيار ترامب لجرينيل، بينما يقترب الموعد النهائى لتعيين رئيس جديد للمخابرات، والذى يصادف 11 مارس المقبل، إذ يمنع القانون الاتحادى القائم بالأعمال الحالي جوزيف ماجوير، مواصلة مهامه بعد ذلك التاريخ.

واستبعدت مصادر "سي أن أن"، كما قالت قناة الحرة، إن يتم ترسيم غرينيل في منصبه كرئيس للاستخبارات، لكنها كشفت بأن تعيينه مؤقتا سيسمح لترامب بـ "ملء المنصب مع شخص موال له"، إلى حين التوصل إلى شخصية تقود جهاز المخابرات بصفة دائمة، بعد موافقة مجلس الشيوخ كما يقتضي القانون الأميركي. مصدر مطلع قال لشبكة أخبار "سي أن أن" إن بعض الجمهوريين غاضبون من اختيار ترامب وهو السر وراء عدم ترسيمه. "سي أن أن" قالت إن الإعلان الرسمي عن قرار ترامب سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، بينما رجحت مصادر أخرى أن يتم الإعلان خلال نهاية الأسبوع الجاري. وفي الوقت الحالي، يشرف جوزيف ماجواير على المخابرات الوطنية بصفة مؤقتة إلى حين تعيين اسم مؤقت آخر أو اسم يتولى المنصب رسميا.

وريتشارد ألان غرينيل، من مواليد 18 سبتمبر 1966، يشغل منصب سفير الولايات المتحدة الحالي في ألمانيا.

وهو من السفراء الذين قضوا أطول مدة كمتحدث رسمي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وخدم جرينيل لبعض الوقت كمتحدث باسم الأمن القومى لميت رومنى فى حملته لعام 2012 لرئاسة الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر 2017، رشح الرئيس دونالد ترامب جرينيل، ليكون سفيرا للولايات المتحدة فى ألمانيا، القرار أكده مجلس الشيوخ الأمريكي بتصويت 56 مقابل 42 في 26 أبريل 2018.