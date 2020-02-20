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تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلى لجلسة 21 أبريل

الخميس، 20 فبراير 2020 04:54 م
تأجيل محاكمة زوج وزوجته عرضا نجلهما للبيع بالوايلى لجلسة 21 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي تامر محمد  العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة، تأجيل محاكمة زوج وزوجته، عرضا نجلهما للبيع بالوايلي لجلسة 21 أبريل المقبل.
 
وتضمن أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية ، برئاسة المستشار  هادي عزب المحامي العام، في القضية رقم 6143 لسنة 2019 جنايات الوايلي  قيام المتهمين "ا .ط" ، وزوجته "ب .ع"، طالبة، بالتعامل علي نجلهما الطفل المجني عليه "ه.ا" بأن قاما بعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه.
 
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول، رائد شرطة  بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض طفلها حديث الولادة للبيع ، وذلك بمساعدة المتهم الأول، فستصدر إذن النيابة العامة، وانتقل إلى محل تواجد المتهمين وتقابل مع المتهم الأول – دون إخباره بطبيعة عمله – وعرض عليه الأخير رغبته في بيع طفل حديث الولادة مقابل مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأثناء ذلك حضرت المتهمة الثانية وبرفقتها الطفل وحال طلبهما استلام المبلغ المالي منه لتسليم الطفل تمكن بمساعدة الشاهد الثاني من ضبطهما والتحفظ علي نجلهما حديث الولادة، وبمواجهتما أقرا له بقيامهما بعرض الطفل للبيع نظرا مرورهما بضائقة مادية.
 
كما استمعت النيابة العامة ، إلى أقوال نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، والذى شهد أنه تمكن بالاشتراك مع الشاهد الأول من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بعرض طفل للبيع.
 
 
 

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