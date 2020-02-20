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بورصة الكويت خضراء بختام الأسبوع.. وإيقاف 16شركة لعدم سدادها الرسوم

الخميس، 20 فبراير 2020 01:42 م
بورصة الكويت خضراء بختام الأسبوع.. وإيقاف 16شركة لعدم سدادها الرسوم بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للمرة الأولى بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% رابحاً 72.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6188.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.42% رابحاً 96.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6871.28 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% رابحاً 24.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.71%، رابحاً 35.11 ليغلق عند مستوى 4962.26 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 143.7 مليون سهم بقيمة 31.6 مليون دينار كويتى عبر 7227 صفقة.
 
وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%.
 
وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.48%، تليها شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 10.87%، ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.02% ثم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 10%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 10%.
 
وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، أنه سوف يتم إيقاف التداول فى أسهم 16 شركة، لعدم سداد رسم الاشتراك السنوى فى البورصة عن عام 2020 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 مارس.
 
وضمت القائمة 16 شركة وهى شركة تمكين القابضة (موقوفة)، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيونى (موقوفة)، شركة ايفكت العقارية (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقارى، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، الشركة الوطنية للرماية، شركة برقان لحفر الآبار، شركة ياكو الطبية (موقوفة)، شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (موقوفة)، شركة أسمنت الخليج.
 
وشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (موقوفة)، شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية (موقوفة)، شركة الإثمار القابضة (موقوفة)، شركة البريق القابضة، شركة أجوان الخليج العقارية.
 

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