بمناسبة انطلاق كرنفال البرازيل.. تعرف على أشهر 10 احتفالات فى العالم

كتبت فاطمة شوقى

أصبح الكرنفال واحدا من أكثر الحفلات إثارة وشعبية فى العالم، حيث تمتزج المتعة والحفلات والجنون مع الرقصات الشهيرة لكل بلد، وهناك العديد من المسافرين يخططون لقضاء العطلات للاستمتاع ببعض من أهم الكرنفالات فى العالم.

ومن أشهر 10 كرنفالات شهرة فى العالم:

1- كرنفال ريو دى جانيرو –البرازيل

تبدأ الاحتفالات بكرنفال البرازيل بداية من 21 فبراير وحتى 26 فبراير، ويعد هذا المهرجان الأشهر سنويا، وتتخلله عروض راقصة وحفلات موسيقية، وتشمل مظاهر الاحتفال كل زاوية تقريبا من البرازيل.

وتنتظر البرازيل حضور 36 مليون سائح العام الجارى للاحتفال بالمهرجان.

2- كرنفال دى فيراكروز –المكسيك

يتم الاحتفال بهذا الكرنفال الشهير فى مدينة فيراكروز المكسيكية، يتم الاحتفال به منذ عام 1866، عندما دعمت البلاد فرض إمبراطورية ماكسيميليان، ويتم تقديمه حاليًا فى شارع مانويل أفيلا كاماتشو.

3- كرنفال الجمهورية الدومنيكية

يُعد كرنفال جمهورية الدومينيكان ، الذى يُقام فى هذا البلد الكاريبى، أحد أكثر التقاليد الملونة والمتعة فى البلاد، يحتفل الناس بالرقص فى الشوارع فى شهر مارس.

4- كرنفال نوتينج هيل -لندن

يتم الاحتفال بهذا الكرنفال فى حى نوتينج هيل فى لندن فى نهاية أغسطس من كل عام، وأصبح أكبر كرنفال فى أوروبا والثانى فى العالم بعد كرنفال البرازيل، يقوم المشاركين بتغطية بعضهم البعض في الشوكولاتة والطلاء فى تجربة ممتعة للغاية.

5- كرنفال لشبونة –البرتغال

يبدأ كرنفال لشبونة من 21 إلى 26 فبراير ويعود تاريخه إلى مئات السنوات، ويستمتع المشاركين بمشاهدة عروض الكرنفالات وينغمسون فى أجواء ساحرة ممتلئة بالأزياء المميزة والموسيقى الحية والعربات العملاقة .

6- كرنفال سانتا كروز دى تينيريفى –جزر الكنارى

يجذب كرنفال سانتا كروز دى تينيرفى آلاف السياح من جميع أنحاء العالم، ويشارك المواطنون والسائحون بأزياء تنكرية مع الاستمتاع بالرقص فى الشوراع لأكثر من أسبوع، وتنتهى الاحتفالات بحرق ودفن سمك السردين المصنوع من الورق.

7- كرنفال بارانكويلا – كولومبيا

تحتفل مدينة بارانكويلا الكولومبية منذ أكثر من 100 عام بهذا الكرنفال، وفى عام 2003 أعلنت اليونسكو أنها واحدة من روائع التراث العالمى، وتستقطب بارانكويلا السياح المحليين والأجانب وتنضم مع سكان المدينة للاستمتاع بأعياد الاحتفالات لمدة أربعة أيام، وخلال الكرنفال ، تتوقف جميع الأنشطة العادية لأن المدينة تنشغل برقصات الشوارع والعروض الموسيقية والرائعة.

ويتضمن رقصات مثل بالانتيو الإسبانية ، كونغو الأفريقية، و mico y micas الأصلى.

8- كرنفال أورورو –بوليفيا

يتم الاحتفال بهذا الكرنفال الرائع فى مدينة أورورو ، التى تعتبر العاصمة الشعبية لبوليفيا، وفى عام 2001 ، أعلنت اليونسكو أنه من أهم التراث الشعبى فى العالم ، وهى تحتفل بحفلة نصف دينية ونصف وثنية تجمع بين التقاليد الأصلية والإسبانية.

9- كرنفال ماردى جريس نيو أورليانزا الولايات المتحدة الأمريكية

يتم الاحتفال بهذا الكرنفال فى مارس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، ويعود تاريخها إلى بداية القرن الثامن عشر، و تنطلق الموسيقى، والمرح والمسيرات الصاخبة خلال مهرجان ماردى الذى يشهد سير المواكب التى تلقي بالحلى الأرجوانى والأخضر والذهب على الجماهير المحتشدة كنوع من التقليد الدينى المتوارث لجلب الحظ.

ويشتهر هذا الحدث بالطعام وموسيقى الجاز، وكذا المواكب والمسيرات التى تضم جميع أفراد الأسرة.

10- كرنفال البندقية –إيطاليا

كرنفال البندقية هو مهرجان سنوي يعقد فى مدينة البندقية، إيطاليا، ويعد واحد من كرنفالات العالم المعروفة و الذى يحظى بالتقدير، ويبدأ بارتداء أقنعة تخفى أى شكل من أشكال الهوية بين الطبقات الاجتماعية، وفى نهاية السبعينيات من القرن الماضى قررت الحكومة الإيطالية الاهتمام بتاريخ وثقافة مدينة البندقية، و كمحور للجهود المبذولة تم إحياء الكرنفال التقليدى للمدينة.

وتعد الأقنعة دائما سمة أساسية في كرنفال البندقية، حيث يرتدى السكان المحليين والمسافرين على حد سواء اللباس والأزياء المستوحاة من القرن ال 18، بما فى ذلك أقنعة على غرار الحفلات التنكرية وذلك على طول الأزقة والممرات المائية فى مدينة البندقية.