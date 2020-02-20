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بعد شائعات الجن.. تلميذة تقف وراء اندلاع الحرائق بكفر الشيخ

الخميس، 20 فبراير 2020 08:44 م
بعد شائعات الجن.. تلميذة تقف وراء اندلاع الحرائق بكفر الشيخ ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن لغز اندلاع الحرائق في قرية بكفر الشيخ، حيث تبين أن طالبة وراء تكرار نشوب عدة حرائق محدودة بمحتويات عدد من المنازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول بكفر الشيخ.
 
ونجحت أجهزة الأمن في السيطرة على تلك الحرائق وإخمادها بمعرفة الأهالى، إلا أنها عادت لإشتعال مرة آخرى بصورة غامضة، إضافةً إلى عدم قيام الأهالى بالإبلاغ عن تلك الوقائع،  وقيامهم بإلإستعانة بعدد من المشايخ .. ظناً بوجود "قوى غير طبيعة" تتسبب فى ذلك.
 
 
وأثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق .. قام مدير إحدى مدارس التعليم الساسى بالإبلاغ عن نشوب حريق محدود فى عدد 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الإبتدائى حال تواجدهن بفناء المدرسة.. وبالفحص توصلت الجهود إلى قيام (تلميذة – مقيمة بذات القرية) بإرتكاب الواقعة، وبمناقشتها أقرت بإرتكابها للواقعة مستخدمة "قداحة" كانت تخفيها داخل حذائها، وأقرت بإرتكابها لكافة وقائع الحريق بقرية الشراقوة على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالى بتلك القوى غير الطبيعية، وبمراجعة وقائع الجريمة التى شهدتها القرية تبين أن معظمها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها.
 
 
 

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