سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمان تونس يحدد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ

الخميس، 20 فبراير 2020 11:56 ص
برلمان تونس يحدد الأربعاء المقبل موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ البرلمان التونسي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل بأن البرلمان التونسى حدد الأربعاء المقبل، موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، فى غضون ذلك وبعد مشاورات دامت لأسابيع، خرج رئيس وزراء الحكومة التونسية المكلف، ليعلن عن حكومته الجديدة بعد أيام من تلويح حركة النهضة الإخوانية التونسية بأنها لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة، لتخرج قبل ساعات وتعلن تأييدها للحكومة الجديدة بعد بتهديد الرئيس التونسى قيس سعيد، بحل البرلمان التونسى حال لم يتم إعطاء الثقة للحكومة، وهو الأمر الذى خشيت منه تلك الحركة الإخوانية التي فضلت أن تستجيب لدعوة الرئيس التونسى.

وأعلن رئيس وزراء الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، عن تشكيلته الوزارية، وذلك بعد أسابيع من المشاورات مع التكتلات والقوى السياسية التونسية، وعقد الفخفاخ مؤتمر صحفيا، عرضته قناة إكسترا نيوز، أكد أن الحكومة التونسية ستكون لجميع التونسيين، ومشيرا إلى أن الحكومة التونسية تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.

وخلال المؤتمر الصحفى قال إلياس الفخفاخ: سنلتزم بأن تكون الحكومة التونسية الجديدة بعد نيل الثقة لكل التونسيين توحد ولا تفرق، متابعا: أعلمت رئيس الدولة بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسى بتنوعه، وسنلتزم بأن تكون هذه الحكومة حكومة كل التونسيين توحد ولا تفرق.

وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف، أن الحكومة الجديدة تتألف من ائتلاف واسع منفتح على الأطياف السياسية، لافتا إلى أن الحكومة التونسية تضم قيادات سياسية وشخصيات مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية.


البرلمان التونسي

تونس

حكومة الفخفاخ

حركة النهضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا فى إيران.. رئيس حكومة تونس يعرض تشكيلته الوزارية على الرئيس سعيد.. والجزائر تعتبر 22 فبراير يوما للأخوة بين الشعب وجيشه

الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص

مباشر قطر: إخوان تونس تعرقل حكومة "الفخفاخ" للسيطرة على "العدل والداخلية"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:34 م

مصادر إعلامية: رئيس حكومة تونس سيقدم قائمته الوزارية للرئيس غدا الأربعاء

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:24 م

إكسترا نيوز تسلط الضوء على تحركات فرنسا لمواجهة الإخوان داخل باريس.. تستعرض محاولات حركة النهضة لعرقلة حكومة الفخفاخ فى تونس.. وكاتب: الرئيس التونسى سيدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة حال فشل تشكيل الحكومة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة