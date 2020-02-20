برلمانى روسى: سوريا لديها نظام دفاع جوى قوى

وأشار إلى أن المدفعية السورية المضادة للطائرات تعمل بفعالية كبيرة، متابعا " إن المهاجمين ليس لديهم هيمنة جوية في سوريا سواء كانوا من جانب الإرهابيين في إدلب أو من جانب إسرائيل " .

يُذكر أن قوات الدفاع الجوي السورية مسلحة بشكل حصري بأنظمة سوفيتية وروسية الصنع، بما في ذلك أنظمة قصيرة المدى من نوع " أوسا" و إس-125 " بيتشورا" و"كفادرات" و "بانتسير-إس1" وأنظمة "إس-75 فولجا" متوسطة المدى و "بوك-إم2 إيه" و "إس-"200 و"إس-300" بعيدة المدى، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة كتفا " ستريلا ــ 2".