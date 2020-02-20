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برلمانى روسى: سوريا لديها نظام دفاع جوى قوى

الخميس، 20 فبراير 2020 02:03 م
برلمانى روسى: سوريا لديها نظام دفاع جوى قوى الجيش الروسى فى سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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قال نائب مجلس الدوما الروسى عن منطقة سيفاستوبول، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية السورية دميترى بيليك أن سوريا تمكنت بمساعدة المستشارين الروس من إنشاء نظام دفاع جوى قوى لحماية البلاد، وقال بيليك - في تصريح صحفى لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الخميس " بمساعدة المستشارين الروس، قامت دمشق الرسمية بإنشاء خط دفاع جوي قوي، تبلغ فعاليته أكثر من 80-90 % عند صد الغارات الجوية" مضيفا أن " من بين 10 صواريخ تطلق على المواقع السورية والروسية يحقق واحد أو اثنين منها فقط هدفه " .

وأشار إلى أن المدفعية السورية المضادة للطائرات تعمل بفعالية كبيرة، متابعا " إن المهاجمين ليس لديهم هيمنة جوية في سوريا سواء كانوا من جانب الإرهابيين في إدلب أو من جانب إسرائيل " . 

يُذكر أن قوات الدفاع الجوي السورية مسلحة بشكل حصري بأنظمة سوفيتية وروسية الصنع، بما في ذلك أنظمة قصيرة المدى من نوع " أوسا" و إس-125 " بيتشورا" و"كفادرات" و "بانتسير-إس1" وأنظمة "إس-75 فولجا" متوسطة المدى و "بوك-إم2 إيه" و "إس-"200 و"إس-300" بعيدة المدى، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة كتفا " ستريلا ــ 2".

من جانب أخر أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو ضرورة محو الإرهاب من سوريا لخلق بيئة أمنية مواتية للعملية السياسية.

وقال تاو - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، إن "الإرهاب القائم في سوريا أثر بشدة في العملية السياسية السورية ومستقبل البلاد، وينبغي التعامل معه بصرامة ومعالجته من جانب جميع الأطراف".


وتابع تاو "إدلب أصبحت بيئة حاضنة للإرهاب وتسببت مشكلة ظهور هيئة تحرير الشام في حدوث تداعيات خطيرة. على الدول التخلص من الملاذات الآمنة التي أقامتها الجماعات الإرهابية في سوريا طبقا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وهذا أيضا أحد مطالب القرار رقم 2254".

وأشار تاو إلى أن "الصين تدعم كل الأطراف ذات الصلة لاستمرارها في السعي نحو تسوية شاملة وطويلة الأجل للمشكلة القائمة في إدلب عبر الحوار والمفاوضات".

 


سوريا

روسيا

المدفعيه السوريه

قوات الدفاع الجوى السورى

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