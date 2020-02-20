"اورنچ مصر" تجدد اتفاقية الشراكة مع شركة تصنيع وتعبئة "كوكا كولا – مصر"

أعلنت اورنچ مصر وشركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا – مصر عن تجديد عقد الشراكة لتقديم خدمات المحمول والحلول والتطبيقات الذكية والرقمية عبر شبكتها وخدمات التتبع لأسطول كوكاكولا الذي يعد من أكبر أساطيل التوزيع بمصر بالإضافة الي التعاون في مجال الدعاية المشتركة.

وتماشياً مع استراتيجية اورنچ مصر التي ترتكز علي دعم الحكومة في مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، تقوم اورنچ بتوفير أحدث الخدمات الرقمية لشركة كوكاكولا التي ستساهم في تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة للمنظومة الادارية ومنها خدمة التتبع لأسطول الشركة وخدمة تتبع حالة مبردات شركة كوكاكولا في الاسواق مما يساعد متابعة المنتجات بدقة بالإضافة الي توفير الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.

ستقوم اورنچ مصر بتوفير خدمات اورنچ كاش كأحد وسائل التحصيل الالكتروني للتجار المتعاملين مع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا - مصر بشكل آمن وسريع مما له أثر إيجابي على تقليل المعاملات النقدية وتعزيز السيولة النقدية للشركة. كما تتيح اورنچ لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر خدمة الواي فاي المجانية في فروع الشركة المنشرة في جميع أنحاء الجمهورية ليتمكن عملاء الشركة وموظفيها من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت في كافة الأوقات بجودة وسرعة عاليتين.

وكذلك خدمة الرسائل القصيرة الجماعية Bulk SMS التي ستمكن الشركة من انشاء حملات تسويقية ناجحة من خلال الوصول الي العملاء الحاليين والجدد.

كما قامت اورنچ مصر بالتعاون مع اورنچ لاب ،ذراع اورنچ مصر في مجال الابحاث والتطوير ، بتصميم وتطوير تطبيق متطور للموارد البشرية يتيح للعاملين في كوكاكولا مصر متابعة برامج الميزات التي تقدمها شركتهم. كما يمكن للموظف من خلال التطبيق الاطلاع علي راتبه الشخصي وطلب الاجازات بالإضافة الي متابعة نسبة ما أنجزه في العمل مقارنة بالأهداف المرجو تنفيذها. كما قامت اورنچ أيضاً بتطوير وزيادة باقات خدمات الصوت والبيانات المقدمة لموظفي كوكا كولا وأسرهم من خلال أكثر من 55 الف خط .

وفي احتفالية أقامتها الشركتان وقع تجديد اتفاقية الشراكة المهندس شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر والمهندس أحمد العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا - مصر وذلك في حضور كبار مسئولي الشركتين وممثلي الصحافة والإعلام.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا - مصر " تتمتع شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر بعلاقات قوية وممتدة لسنوات وعلى مدار العامين الماضيين تمكنت الشركتان من تقديم أنجح نماذج الشراكة في السوق المصري، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وذلك من خلال تمكين موظفينا من الاتصال ببعضهم مجانًا اضافة الي بعض الخدمات الرقمية المتطورة المقدمة من اورنچ مصر و الحلول والخدمات التجارية الاكثر تقدماً في السوق"

وأضاف العفيفى "يسعدنى الاستمرار في هذه الشراكة المتميزة مع اورنچ مصر كشريك تجاري لنا على مدار العامين المقبلين".

وبهذه المناسبة صرح المهندس شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر " ان تجديد التعاون مع شركة كبيرة بحجم كوكاكولا هو بمثابة تجديد للثقة في شركة اورنچ ونحن نعتز بها ونعمل على الحفاظ عليها لسنوات قادمة".

وأشاد شاكر بقوة العلاقة بين اورنچ وشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر مؤكداً أن الشركة سوف تواصل توفير أفضل الخدمات الرقمية الذكية والحلول الإدارية المتكاملة التي تتيح للموظفين زيادة الإنتاجية وللشركات مزيداً من النمو والربحية.