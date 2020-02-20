انطلاق الدراسة ببرنامج الماجستير المهنى بتجارة سوهاج أول مارس

سوهاج محمود مقبول

وافق مجلس إدارة برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة على بدء الدراسة بالبرنامج في الأول من مارس المقبل من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس إدارة البرنامج بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، وعلى أبو الري مدير عام الدراسات العليا.

وقال الدكتور أحمد عزيز أنه تمت الموافقة على بدء الدراسة ابتداء من الأول من مارس المقبل، ولمدة عامين بمصروفات خاصة بواقع ٤ فصول دراسية، موضحاً أن البرنامج يقبل الحاصلين على مؤهل عالي من أي جامعات معترف بها، دون التقيد بسنة التخرج او نوع التخصص، مضيفاً أن البرنامج يعد خدمة لجميع أبناء المحافظة وخارجها الراغبين في الحصول عليه لتأهيلهم للحصول على ماجستير أكاديمي من ذات التخصص.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح الرشيدي أن البرنامج يمنح درجة الماجستير المهني ويؤهل الحاصلين عليه للتقدم للحصول على الماجستير الأكاديمي، موضحاً أن الدراسة ستكون بمقر الكلية بالحرم الجديد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بواقع ٣ محاضرات في اليوم الواحد.

وأضاف على أبو الري أن الدراسة بمصروفات تقدر بقيمة 1500 جنية لكل مادة دراسية، بخلاف 2000 جنية رسوم التسجيل أول مرة.

يذكر أن هيئة التايمز times Higher Education،أعلنت رسمياً تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة لعام 2020م، والذى أظهر تقدماً ملحوظاً بمركز الجامعة، حيث قفزت الجامعة من المركز 1001 في أواخر عام 2019 إلى المركز 301 عام 2020 من إجمالى 25 ألف جامعة على مستوى العالم صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح رئيس الجامعة أيضا أن ترتيب جامعة سوهاج أصبح الرابع على مستوى الجامعات المصرية بعد المصورة وكفر الشيخ وبنى سويف وأن هذا التقدم يعكس إلى حد كبير حجم الجهود المبذولة والتي أدت إلى ارتقاء الجامعة في التصنيف ليصل لهذا المركز المتقدم، مشيراً إلى أن التصنيف كان بناء علي 13 معياراً مقسم إلى خمسة محاور تتمثل في بيئة التعلم، البحوث الجامعية، حجم مساهمات الجامعة، تأثير وأثر البحث العلمي والابتكار وانفتاح الجامعة على العالم.