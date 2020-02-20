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الخميس، 20 فبراير 2020 12:26 م
خالد صلاح
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النفط يصعد بفعل مخاطر تهدد المعروض.. ومخاوف الفيروس تنحسر

الخميس، 20 فبراير 2020 11:22 ص
النفط يصعد بفعل مخاطر تهدد المعروض.. ومخاوف الفيروس تنحسر النفط
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.

ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضي إلى إغلاق موانيها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 59.26 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كان خام القياس العالمي زاد 2.4 % أمس الأربعاء وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7% مسجلة 53.67 دولار للبرميل، وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 فبراير.

وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، "تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية."


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