سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

الخميس، 20 فبراير 2020 03:00 ص
المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية شبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات، بعد توقعات الأرصاد الجوية، بظهور شبورة كثيفة مرة أخرى على الطرق، اليوم الخميس بعدما جرى غلق محاور لمنع وقوع أى حوادث مرورية وسقوط أى مصابين.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة؛ منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدًا.

كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك، وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

وشددت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك، مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

كما شددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتوقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار واستمرار برودة الطقس خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التى بدورها تقلل الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستسجل 20 درجة مئوية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرار الأحوال الجوية سيبدأ من فجر اليوم الخميس ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا نهاية فرص سقوط الأمطار وانحصارها على مناطق صغيرة بالسواحل الشمالية.


إدارة المرور

ظهور شبورة

الطرق السريعة

سيارات الإغاثة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار

اليوم السابع بلس

الشبورة

الارصاد

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

مستندات.. أول دعوى تطالب بتفسير حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

وكالة الفضاء : مخطط إطلاق مركبة فضاء مصرية ضمن البرنامج الوطنى

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق الحديثة لمواجهة الشبورة المائية

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

انطلاق فعاليات مهرجان الهجن فى شرم الشيخ غدًا

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"الغرف التجارية": مصر لن تتأثر على المدى القصير من انخفاض إنتاج السيارات بالصين

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويشاهد كـ"هرم ضبابى"

دائرة الإرهاب تصدر اليوم حكمها على 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

دائرة الإرهاب تصدر اليوم حكمها على 15 متهمًا بأحداث شغب السفارة الأمريكية

"اتصالات البرلمان" تعلن عن رصد 2500 صفحة نصبت على المواطنين خلال 90 يومًا

"اتصالات البرلمان" تعلن عن رصد 2500 صفحة نصبت على المواطنين خلال 90 يومًا

تفاصيل خطة الحكومة للأصول المملوكة للدولة ونتائج الحصر الأخيرة

تفاصيل خطة الحكومة للأصول المملوكة للدولة ونتائج الحصر الأخيرة

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

"الصحة" للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوى

"الصحة" للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوى

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة