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القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية جنوب الحديدة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:29 م
القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية جنوب الحديدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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أسقطت القوات اليمنية المشتركة فى الساحل الغربى، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، فى مديرية الدريهمى جنوب الحديدة.

وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - إن قوات اللواء الثانى عمالقة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت فى سماء المديرية تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة.

وكانت القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيّرة حوثية فى الدريهمى الثلاثاء الماضي، وذلك بالتزامن مع حرب واسعة يشنها الحوثيون فى الدريهمى تكبدوا خلالها خسائر قاسية، حيث سقط فى صفوفهم عشرات القتلى، بينهم قيادات ميدانية.

 


القوات اليمنية المشتركة

طائرة مسيرة حوثية

الحديدة

اليمن

أخبار اليمن

العنف في اليمن

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