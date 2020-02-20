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القبض على سائق استولى على 40 ألف جنيه من سيدة فى التجمع الخامس

الخميس، 20 فبراير 2020 01:16 م
القبض على سائق استولى على 40 ألف جنيه من سيدة فى التجمع الخامس متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة القبض على سائق لنصبه على سيدة واستولى منها على 40 ألف جنيه مقابل شراء سيارته فى التجمع الخامس وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بأن "س.ر.ع" 34 سنة، حاصلة على معهد سياحة وفنادق مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية، بتضررها من "ا.م.ع" 26 سنة سائق بشركة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى 40 ألف جنيه نظير شرائها سيارة ملكه وعدم قيامه بتسليمها السيارة، وأثناء مطالبتها له باستلام توكيل بيع السيارة طلب منها إحضار مبلغ مالى 20 ألف جنيه واتفق معها على التقابل أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة ـ دائرة القسم  لإتمام عملية الشراء، إلا أنها ارتابت فى أمره وحضرت للإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المشكو فى حقه والاتفاق معه على الحضور للمكان المتفق عليه لاستلام المبلغ المالى، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله سيارة مستأجرة.

وعثر بحوزته على المضبوطات التالية رخصة تسيير وقيادة للسيارة باسمه مزورة، رخصة تسيير لذات السيارة باسم مالكها "م.ا.ح"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بقيامه باستئجار السيارة واصطناع رخصة التسيير المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المجنى عليها، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتسديد مديونيات عليه، وباستدعاء المجنى عليها اتهمته بالنصب عليها، وجارى استدعاء مالك السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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