العراق تعلق رحلاتها الجوية من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة النقل العراقية، تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران اعتبارًا من اليوم الخميس حتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس (كورونا) في عدة منطقة بإيران.

وقد خاطبت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، بأن خلية الأزمة في الوزارة إرتأت منع الوفادين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلاً عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية، حسبما جاء في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت وزارة النقل في بيان اليوم الخميس أن ذلك القرار جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى الأراضي العراقية، ويشمل هذا القرار مطاري بغداد والنجف الأشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حاليًا في إيران على أن يخضعوا إلى إجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم إلى العراق.

وأكدت استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة لإجلاء العراقيين المتواجدين في الأراضي الإيرانية وإعادتهم لبلادهم بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال.

وقد قررت محافظة ميسان العراقية أمس الخميس إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس "كورونا المستجد".

وقالت المحافظة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن حكومة ميسان قررت غلق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بشكل تام، كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في إيران دون تحديد فترة الإغلاق".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت - أمس - عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، جنوب غربي العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

وأكد محافظ النجف العراقية لؤي الياسري، عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات في مطار المحافظة لفحص الوافدين.