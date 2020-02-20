الصين تقاضى 290 شخصا بتهم تتعلق بمكافحة تفشى فيروس كورونا

وكالات

قاضت أجهزة النيابة العامة فى الصين 290 مشتبها بهم بتهم تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وفقا لما ذكرته النيابة الشعبية العليا.

وقالت النياية الشعبية العليا إنه حتى أمس الأول ، الثلاثاء، حققت أجهزة النيابة في 2692 قضية جنائية ذات صلة تشمل 3722 مشتبهاً بهم، وتم القبض على 598 منهم.

وشملت التهم التسبب في انتشار فيروس كورونا الجديد ، بسبب مخالفة تدابير الوقاية والسيطرة، وعرقلة الإدارة العامة، وإنتاج وبيع المنتجات المقلدة.

وذكرت النيابة الشعبية العليا أن ما مجموعه 207 قضايا تنطوى على جرائم تتعلق بموارد الحيوانات البرية، مثل الصيد غير القانونى، وقتل الحيوانات البرية النادرة، والمهددة بالانقراض.