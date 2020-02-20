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الصين تقاضى 290 شخصا بتهم تتعلق بمكافحة تفشى فيروس كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 08:44 ص
الصين تقاضى 290 شخصا بتهم تتعلق بمكافحة تفشى فيروس كورونا محاولات صينية لاحتواء تفشى فيروس كورونا
وكالات

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 قاضت أجهزة النيابة العامة فى الصين 290 مشتبها بهم بتهم تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه، وفقا لما ذكرته النيابة الشعبية العليا.
 
وقالت النياية الشعبية العليا إنه حتى أمس الأول ، الثلاثاء، حققت أجهزة النيابة في 2692 قضية جنائية ذات صلة تشمل 3722 مشتبهاً بهم، وتم القبض على 598 منهم.
 
وشملت التهم التسبب في انتشار فيروس كورونا الجديد ، بسبب مخالفة تدابير الوقاية والسيطرة، وعرقلة الإدارة العامة، وإنتاج وبيع المنتجات المقلدة.
 
وذكرت النيابة الشعبية العليا أن ما مجموعه 207 قضايا تنطوى على جرائم تتعلق بموارد الحيوانات البرية، مثل الصيد غير القانونى، وقتل الحيوانات البرية النادرة، والمهددة بالانقراض.
 
فيما قام مصنع ملابس فى منطقة شينجيانج الويجورية ، ذاتية الحكم بشمال غربى الصين، خط إنتاج لتصنيع ملابس واقية للعاملين الطبيين  فى محاولة وطنية لاحتواء تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ، وتعتبر الملابس الواقية مع غيرها من مرافق المستشفيات ضرورية لتحسين معدلات القبول والبقاء وتقليل معدلات الإصابة والوفيات في حرب الصين ضد الوباء.
 
وقال ليو شيان هونج ، المدير العام لشركة كورلا بينججيوان للملابس المحدودة، إن الشركة أنشأت خطًا خاصًا خلال ثمانية أيام لإنتاج ملابس واقية طبية لمساعدة الجهود الوطنية في تخفيف نقص الإمدادات.
 
وقال ليو إن العمال بحاجة إلى المرور بأربع إجراءات تطهير قبل الدخول إلى ورشة العمل لبدء الإنتاج. مضيفا أن الشركة تنتج على مدار الساعة الـ24، وأصبحت الشركة، ومقرها في منطقة كورلا للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، أول منتج ملابس واقية الطبية في جنوب منطقة شينجيانج.
 
واجتاز خط الإنتاج تقييما رسميا في وقت سابق من الأسبوع الماضي ، وأنتج 1000 مجموعة من الملابس الواقية يوميا.

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الحيوانات البرية

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