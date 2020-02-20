الصين تعلن عن أقل عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلن بر الصين الرئيسي اليوم الخميس، عن أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر يناير، لأسباب ترجع فى جانب منها إلى تغيير فى معايير تشخيص المرض فى إقليم هوبى، مركز تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين شهدت 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الأربعاء، في انخفاض حاد من 1749 حالة في اليوم السابق. وعدد إصابات الأربعاء المعلن هو أقل عدد منذ 23 يناير.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 74576 حالة حتى الآن.

كان الفيروس المستجد قد ظهر في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد، في ديسمبر ويبدو أن بؤرة انتشاره كانت سوقا لبيع الحيوانات البرية.

وكيفية تشخيص الحالات والتأكد منها مسألة لها أثر كبير على الإحصاء الرسمي لعدد الحالات، وأثار إدخال تغييرات في أسلوب الإحصاء أسئلة عن مدى الدقة التي تعكس بها الأعداد اليومية المعلنة حجم التفشي الفعلي.

وفي البداية كانت السلطات تستخدم اختبارات الحمض النووي لتحديد وجود الفيروس، لكن هذا النوع من الاختبارات تستغرق معرفة نتائجه أياما.

ومن ثم بدأ إقليم هوبي الأسبوع الماضي اتباع أسلوب جديد وأسرع في التشخيص باستخدام الأشعة المقطعية بالكمبيوتر والتي تستعين بالأشعة السينية، للكشف عن وجود إصابة في الرئة ولتأكيد وجود الفيروس.

وأسلوب التشخيص الجديد يعني أن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد والتي ظهرت عليها علامات الالتهاب الرئوي في الأشعة المقطعية على الصدر لكن لم تجئ نتيجة التحليلات الجينية للفيروس فيها إيجابية تندرج في قائمة الحالات المؤكدة.

وأدى هذا إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 15 ألف إصابة في 12 فبراير وأثار مخاوف لا تستند إلى أسس من أن الفيروس ينتشر فجأة بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع.

لكن لجنة الصحة الوطنية قالت أمس الأربعاء إنها ستحذف تلك الفئة من الحالات المشخصة إكلينيكيا من معاييرها للحالات المؤكدة مما يعني حذف 279 حالة من إحصاء هوبي.

وقالت اللجنة إن اختبار الحمض النووي هو الأسلوب المفضل في التشخيص.

ومن ثم انخفض عدد الحالات المؤكدة في إقليم هوبي، الذي يشهد أكبر عدد من الإصابات في الصين، انخفاضا حادا كما هو واضح في البيانات المعلنة اليوم الخميس، مع إحصاء 349 حالة مؤكدة جديدة يوم الأربعاء انخفاضا من 1693 حالة يوم الثلاثاء، وكان ذلك أقل عدد منذ 25 يناير.

وباستبعاد هوبي، بلغ عدد الحالات الجديدة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 45 حالة أمس الأربعاء انخفاضا من 56 في اليوم السابق، وهو ما يمثل هبوطا في العدد لليوم السادس عشر على التوالي.

وقالت سون تشون لان نائبة رئيس الوزراء أمس الأربعاء إن الوضع لا يزال خطيرا رغم ما حققته جهود احتواء الفيروس في هوبي من تقدم.