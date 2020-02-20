الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

رويترز

قالت الشرطة الألمانية، انه جرى العثور على المشتبه به فى إطلاق النار قرب فرانكفورت ميتا فى منزله، بالإضافة إلى جثة أخرى، وقالت الشرطة الألمانية، إن ثمانية أشخاص قتلوا أمس الأربعاء، فى واقعتى إطلاق نار فى مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وإن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار فى سيارة.

وأغلقت قوات من الشرطة مدججة بالسلاح شارعين في مدينة هاناو حيث هرعت سيارات الإسعاف، وحلقت طائرة هليكوبتر للشرطة فوق المدينة الواقعة إلى الشرق من مدينة فرانكفورت وهي مركز مالي.

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير معلوم. وقالت وسائل إعلام محلية إن مسلحين فتحوا النار على حانتين فى هاناو.

وفر المسلحون من موقع الحادث الأول في سيارة سوداء. وأقامت الشرطة خطا ساخنا للمواطنين للإدلاء بأي معلومات يمكن أن تقود للقبض على الجناة.