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الزراعة: لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 11:01 ص
الزراعة: لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات.. صور لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات
كتب عز النوبى

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثيف حملاتها المرورية على زراعات القمح بجميع المحافظات، والفحص الدورى والمتابعة للمحصول لزيادة الإنتاج، والتعرف على أهم الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى مناشدة المزراعين بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تظهر على محصول القمح وخاصة الصدأ الأصفر. 
 
 
وتفقد الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بتفقد زراعات القمح ببعض مراكزمحافظتى الغربية وكفرالشيخ، ولوحظ أن النباتات بحالة جيدة، وتم توعية مزارعى القمح بضرورة الفحص الدورى للتعرف على أهم الأمراض خلال هذه المرحلة من عمر النبات والتأكيد على أنه في حالة ظهور أى إصابة يتم الإبلاغ عنها فوراً.
 
 
ومن ضمن اللجان المرافقة لمدير معهد أمراض النبات، الدكتورة دعاء راغب، رئيس قسم بحوث أمراض القمح، وبعض الباحثين بالقسم، وتضمن المرور أيضا زياره محطتى بحوث الجميزة بالغربية، وسخا بكفر الشيخ، بحضور الدكتور حسام عوض، مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، والدكتور هانى البرهامى مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد الحصاوي، مدير عام المكافحة بالغربية، وذلك للاطمئنان على برنامج قسم بحوث أمراض القمح وبرنامج الاكثارات بكلا المحطتين. 
 
وتم الاجتماع بباحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمحطتين، وناشد سيادته السادة الباحثين، بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح والإبلاغ الفورى فور اكتشاف أى إصابة مرضية بالصدأ الأصفر.
 
 
فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، استمرار أعمال الحملة القومية للقمح تجوب المحافظات لرفع إنتاجية المحصول، وتعريف المزارعين على ممارسات طرق التسميد والرى للمحصول ومكافحة أمراض المحصول، وتقليل الفاقد أثناء الحصاد والدراس، وتفعيل دور الحملات الإرشادية لخدمة الفلاح لزيادة معدل الإنتاج، بالإضافة إلى نشر الإرشادات الفنية والتوصيات التى تساعد على مقاومة الآفات الزراعية والأمراض التى تؤثر على إنتاجية الفدان من القمح. 



 

لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات (1)
لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات 

لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات (2)
لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات

لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات (3)
لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات 

لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات (4)
لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات

لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات (5)
لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات 

لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات (6)
لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات


 

زراعات القمح

أمراض القمح

الافات الزراعية

اخبار مصر

اخبار مصرية

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