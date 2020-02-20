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الزراعة: روشتة لأشجار الجوافة لمكافحة 5 أمراض للمحصول لزيادة الإنتاج

الخميس، 20 فبراير 2020 06:00 ص
الزراعة: روشتة لأشجار الجوافة لمكافحة 5 أمراض للمحصول لزيادة الإنتاج روشتة لأشجار الجوافة
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من التوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لأشجار الجوافة حول طرق الرى والتسميد خلال الفترة الحالية لزيادة الإنتاج ومكافحة آفات المحصول، والتى تتمثل فى "المن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقى وذبول أشجار الجوافة".

ومن أهم الممارسات الجيدة فى التعامل مع أشجار الجوافة خلال الفترة الحالية.. كالآتى:

- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادى تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش و جمع النواشف ومن أوراق متساقطة جافة ونواتج تقليم خارج المزرعة.

 التسميد فى الرى بالتنقيط

-الرية الأولى: 1.5كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم

2- الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

3- الرية الثالثة: 2 كجم بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان

وعن برنامج الرى

يتم تقسيم الرى دفعتين فى الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الرى بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة رى بتسميد وبعدها 10 دقائق رى غسيل للشبكة من التسميد.

وعن برنامج المكافحة

- مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقى برش المبيد الحشرى المناسب.

- مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكرونى بمعدل 2جم/لتر ماء أو الرش بالكوسيد بمعدل 2جم/لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم/ 100لتر.

فيما تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة، أعمال حملتها المكثفة فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش ، كما تعتمد الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة، وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.


أشجار الجوافة

المحاصيل الزراعية

تسميد الجوافة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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