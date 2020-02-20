سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الصينى يبعث رسالة شكر للرئيس السيسى على دعم بلاده فى مواجهة كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 09:23 م
الرئيس الصينى يبعث رسالة شكر للرئيس السيسى على دعم بلاده فى مواجهة كورونا شى جين بينج الرئيس الصينى
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الرئيس الصينى شى جين بينج رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لإرساله رسالة تضامن ودعم لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وعلى المساعدات الطبية المقدمة فى هذا الإطار.

وقال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج- فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم الخميس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة اليوم الخميس- إن الرئيس شى جين بينج أكد فى الرسالة "التى تم تسليمها إلى وزارة الخارجية المصرية" قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وأنه يهتم شخصيا بتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى ثقته فى قدرة بلاده على التغلب على الفيروس.

ونوه بأن 160 من رؤساء دول وحكومات أرسلوا رسالة دعم وتضامن إلى الصين، وكذا أكثر من 30 منظمة دولية، مشيدا بالدور المصرى فى إصدار بيان فى الاجتماع 36 للاتحاد الإفريقى لدعم الجهود الصينية فى مكافحة فيروس (كورونا)، فضلا عن رسالة الدعم الذى أرسلها أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إلى وزير خارجية الصين، ما يعبرعن قوة الصداقة التقليدية بين الصين والدول الإفريقية والعربية.

وقدم ليتشيانج شكره وتقديره للسفير المصرى فى بكين الدكتور محمد البدرى وأعضاء السفارة المصرية هناك فى الدعم الذى قدموه، معربا عن سعادته بقرار شركة مصر الطيران استئناف تسيير رحلات الطيران من وإلى الصين (القاهرة – بكين – جوانزو) بداية من 27 فبراير الجاري، والذى يعد خطوة نحو تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين.

وأوضح أن الجانب الصينى اتخذت إجراءات وقائية واحترازية؛ لضمان السلامة الصحية لركاب وأطقم الطائرات، مشيرا إلى تعاون الصين مع دول العالم لمواجهة هذا الفيروس.

وأكد أن الصين حكومة وشعبا يعملون بعزيمة من أجل القضاء على فيروس (كورونا) المستجد فى مدينة ووهان مقاطعة هوبى "مركز انتشار الفيروس" وكافة المقاطعات والمدن الصينية، موضحا أن بلاده تشهد حاليا زيادة فى أعداد المتعافين من هذا الفيروس لمدة 14 يوما على التوالي، وهذه مؤشرات إيجابية تدل على أن هذا الفيروس قابل للسيطرة والوقاية منه.

وأفاد بأن الجانب الصينى يولى اهتماما كبيرا بالجالية المصرية وحالتهم الصحية الجيدة فى البلاد، وأن الرئيس الصينى أصدر تعليمات بالاهتمام بمتابعة الجاليات الأجنبية بما فيها المصرية، معربا عن سعادته بعد علم السفارة الصينية لدى مصر منذ أيام عن انتهاء فترة الحجر الصحى للمواطنيين المصريين العائدين من مدينة (ووهان) بدون تسجيل أى حالة إصابة.

وأضاف أن الجامعات الصينية توفر كافة الدعم للمصريين الذين يدرسون فى مدينة (ووهان)، حيث تم إطلاق خدمة بالإرشادات الصحية بثمانية لغات، حول الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى تعاون السلطات الصينية مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا الفيروس.

وأشاد السفير الصيني، بنجاح الحكومة المصرية خاصة وزارة الصحة فى التعامل الحسن مع الحالة المتكشفة بفيروس (كورونا)، وكذلك الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، مؤكدا أنه لا داعى للقلق المفرط فى مصر من هذا الفيروس فهو قابل للشفاء والوقاية منه.

 


الرئيس الصينى

الرئيس السيسى

مواجهة كورونا

الصين

ووهان

مساعدات طبية مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الصينى يؤكد "هاتفيا" لماكرون و جونسون أن كورونا فى طريقه للانحسار

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:01 م

الرئيس الصينى: يمكننا تحقيق النمو المستهدف فى 2020 رغم كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:06 م

الرئيس الصينى: ينبغى الحفاظ على نظامنا الاقتصادى والإجتماعى مع مكافحة كورونا

السبت، 15 فبراير 2020 08:42 م

الرئيس الصينى يخضع لإجراءات وقائية خلال زيارته لمستشفى مصابى كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 03:00 ص

الشائعات أشد فتكا من كورونا.. ما يروج عن الفيروس أخطر منه.. دول تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية على حساب الأزمة..رسالة الرئيس الصينى لـ"ترامب" تكشف المستفيد من ظهور الفيروس.. وتحذيرات من تتبع مروجى الأكاذيب

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة