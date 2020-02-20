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الخارجية الأمريكية: نقدر مجهودات طارق شوقى ونوابه فى مجال التعليم

الخميس، 20 فبراير 2020 07:20 م
الخارجية الأمريكية: نقدر مجهودات طارق شوقى ونوابه فى مجال التعليم الدكتور طارق شوقى ومارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية
كتبت ريهام عبد الله

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احتفى الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بلقاء الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم والتعليم الفني، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصرى والأمريكى.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية عبر تويتر، تصريحات مارى ريوس، والتي جاء فيها :"نقدر الوقت والجهود التي يبذلها الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني المصري ونوابه، أجريت مناقشة رائعة حول تقوية التبادلات والبرامج التعليمية وإمكانية التبادلات الافتراضية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

الدكتور طارق شوقى ومارى ريوس
الدكتور طارق شوقى ومارى ريوس

 

واستقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصرى والأمريكى.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، خاصة فى مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل.

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى

 

وزارة التعليم
وزارة التعليم

وعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على الحضور، الخطوات التى تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، التى تساعد على قياس نواتج التعلم.

 وبحث الطرفان تطوير التعاون فى مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع فى تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب فى المدارس.

 من جانبها، أكدت "رويس" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر فى مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى هذا الإطار.


الخارجية الامريكية

طارق شوقى

وزارة الخارجية

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