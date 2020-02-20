الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق هائل بمصنع فى برج العرب

الإسكندرية أسماء على بدر

نشب حريق هائل بمصنع أحبار بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية امتداد المنطقة الصناعية الرابعة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، ونتج عن ذلك انبعاث دخان كثيف.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بقيادة العميد جمال ياسين، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع أحبار ببرج العرب امتداد المنطقة الصناعية الرابعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية إلى مكان الحادث وتمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة عليه، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجاري الآن معرفة سبب اندلاع الحريق عقب الانتهاء من المعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجدر إلإشارة إلى أن مصنع برج العرب سبق وأن شهد حادث تسريب غاز، إذ أصيب العاملين بحالات اختناق طفيفة، نتيجة استنشاق غاز الأمونيا المتسرب من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات بأحد المصنع ببرج العرب غرب المدينة، وذلك بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة والاطمئنان عليهم.

ووصل للمستشفى 6 حالات اختناق طفيفة، علاوة على 4 حالات أخرى عقب ذلك للاطمئنان عليهم، وتم تلقيهم كافة الإسعافات اللازمة والاطمئنان على حالاتهم، وهم عزمى حسين حسن 23 سنة، وأحمد محمد محمد السيد 42سنة، وأحمد محمد نصر 22 سنة، وأحمد محمد جِبْرِيل 21 سنة، وعمرو بسيونى محمد 40 سنة، وأحمد عبد العال الصافى 47 سنة، وأحمد يوسف مهدي33 سنة، وهيثم محمد عبده 42 سنة، ووليد محمد أحمد 40 سنة، وهيثم عبد الكريم عبد الله 30 سنة.

يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل ، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع ولكن هناك شروط وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا لاشتعالها .