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الحبس سنة لمتحول جنسيا يستقطب الرجال من الفيس بوك لممارسة الشذوذ

الخميس، 20 فبراير 2020 08:00 م
الحبس سنة لمتحول جنسيا يستقطب الرجال من الفيس بوك لممارسة الشذوذ الحبس سنة لمتحول جنسيا
كتبت – فتحية الديب

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قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبدالرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، الحبس سنة لمتحول جنسيا لقيامه بممارسة الشذوذ الجنسى، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمة الثانية فى القضية.

 

تعود أحداث القضية رقم 1445 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 1717 مستأنف القاهرة الجديدة، عندما تلقى مدير أمن القاهرة، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مباحث الآداب، بضبط   " ع. ع. م. ع." و"ن. ف. ع." مقيم دائرة التجمع، من داخل مسكنه وبرفقته "ن. ف. ع." مقيمة ببورسعيد، بناءا على تحريات سرية تفيد قيام المتهم الأول باستقطاب واستدراج الرجال عن طريق شبكة التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عن طريق عرض صور له عليهم لممارسة الرذيلة بمقابل مادى، وكان معه صديقة عثر بحقيبتها على منشطات جنسية.

 

وكشفت التحريات أن المتهم الأول أقر فى التحقيقات أنه يستقطب الرجال من خلال الهاتف المحمول والشات من "فيس بوك"، وسبق وتم علاجه فى القصر العينى على يد طبيبة نفسية، وقام باستقطاب الرجال، وتم إحالته من قبل النيابة العامة ومعه المتهمة الثانية بتهمة تحريض ومساعدة أنثى على ارتكاب الفجور، لمحكمة الجنح التى قضت بمعاقبته بالحبس سنة وبراءة المتهمة الثانية لعدم تحديد دورها فى القضية من قبل التحريات.


مصر

اخبار مصر

محكمة التجمع الخامس

متحول جنسيا

تحرش في القاهرة الجديدة

جنح القاهرة الجديدة

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