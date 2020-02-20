الجيش السورى يدمر عربات للجيش التركى أثناء محاولة التقدم باتجاه النيرب

هند المغربي

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش السورى دمر عدة عربات للجيش التركى أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة النيرب، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن أن القوات التركية والفصائل الموالية نفذت قصف صاروخى عنيف على مواقع فى بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع حشد للقوات التركية والفصائل فى أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، وعلى صعيد متصل قصفت طائرات النظام الحربية مناطق فى محيط منطقة قميناس وتل مصيبين ومحيط مدينة أريحا.

وكان المرصد السورى نشر قبل ساعات أن طائرات حربية روسية جددت ضرباتها الجوية صباح اليوم الخميس، على مناطق فى ريفى إدلب وحلب، حيث استهدفت الغارات الروسية كل من التوامة وتقاد وكفرنوران وأطراف الأتارب ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربى، وأطراف معارة النعسان وأماكن بجبل شحشبو بريف إدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يذكر أن المرصد السورى رصد دخول رتل عسكرى تركى جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتكون من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات، إن القوات التركية أنشأت نقطة عسكرية جديدة فى قرية بزابور بجبل الزاوية.