سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تبحث مع الخارجية الأمريكية التوسع فى تدريس الإنجليزية للطلاب فى المدارس

الخميس، 20 فبراير 2020 03:56 م
التعليم تبحث مع الخارجية الأمريكية التوسع فى تدريس الإنجليزية للطلاب فى المدارس لقاء وزير التربية والتعليم ووزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، مارى ريوس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصرى والأمريكى.
 
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، خاصة فى مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل.
 
وعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على الحضور، الخطوات التى تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، التى تساعد على قياس نواتج التعلم.
 
وبحث الطرفان تطوير التعاون فى مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع فى تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب فى المدارس.
 
من جانبها، أكدت "رويس" استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر فى مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى هذا الإطار.
 
واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكي، فى مجال التعليم.
 
حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ومن الجانب الأمريكى هيلين لافاف مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الإستراتيجية، وريتشيل ليسلى مسئول العلاقات الثقافية.
 

التربية والتعليم

الخارجية الأمريكية

التوسع فى تدريس اللغة الإنجليزية

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: عازمون على استكمال خطة التطوير التى حازت إعجاب عالمى

الخميس، 20 فبراير 2020 10:22 ص

التعليم: 50% من طلاب الثانوية العامة انتهوا من كتابة الاستمارة الورقية

الخميس، 20 فبراير 2020 10:09 ص

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. التعليم توقف تحويل الطلاب إلى مدارس بعينها.. وتؤكد: بعض طلبات النقل هدفها تسهيل الغش فى لجان أخرى.. مصادر: مراجعة قوائم الطلاب المحولين منذ بدء الفصل الدراسى الأول

الخميس، 20 فبراير 2020 12:18 ص

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

الخميس، 20 فبراير 2020 12:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدن الفيوم لمدة 4 أيام

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

التأمين الصحى الشامل: النظام يضمن تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

الشرطة الألمانية تعثر على المشتبه به فى إطلاق النار ميتًا داخل منزله

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

"النقض" تصدر اليوم حكمها فى الطعن على سجن 35 متهمًا بقضية "ولع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة