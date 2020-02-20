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الخميس، 20 فبراير 2020 10:53 م
خالد صلاح
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البرلمان الجزائرى يشيد بقرار تبون بإعلان 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة

الخميس، 20 فبراير 2020 10:40 م
البرلمان الجزائرى يشيد بقرار تبون بإعلان 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة البرلمان الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أشاد مكتب المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى بالبرلمان) خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، بقرار الرئيس عبد المجيد تبون بإعلان يوم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية ".

وقال بيان للمجلس إن هذا القرار يعد تقديرا حقيقيا وتكفلا رسميا لتطلعات المواطنين ومطالبهم فى هذا اليوم التاريخى من حياة الشعب الجزائري.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن أمس عن قرار اعتبار يوم 22 فبراير يوما وطنيا باسم"اليوم الوطنى للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية؛ وذلك لتخليد الذكرى الأولى للحراك الشعبي.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن هذا اليوم سيحتفل به فى كل أنحاء البلاد من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة والوحدة الوطنية وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية.

 


البرلمان الجزائرى

الجزائر

تبون

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